Dan Campbell emocionado con secundaria improvisada de Lions tras triunfo ante Bucs

Dan Campbell sabía que iba a ser un desafío para su golpeada defensiva detener a Baker Mayfield y los Buccaneers de Tampa Bay.

Resultó que la mayor dificultad que enfrentó Campbell fue conseguir suficientes balones usados en el partido para repartir como reliquias después de la victoria de Detroit por 24-9.

Los Lions, sin los cuatro titulares de su defensiva secundaria, limitaron a Mayfield a 228 yardas en 50 intentos. Permitieron un touchdown e interceptaron un pase.

"Fue una actuación sobresaliente de esos muchachos", afirmó Campbell el martes. "Quiero decir, cada uno de esos chicos recibió un balón del juego. De arriba a abajo, en toda la plantilla, esos chicos fueron agresivos y fueron tras el balón".

Los Lions comenzaron con Amik Robertson y Rock Ya-Sin como esquineros, Arthur Maulet como nickelback, y Thomas Harper y Erik Hallett como safeties. Problemas de calambres para Ya-Sin y Maulet también significaron tiempo de juego para Nick Whiteside y Loren Strickland.

Whiteside, quien creció en los suburbios de Detroit, disputó apenas el cuarto partido de su carrera tras sólo ver acción con los equipos especiales de los Lions.

"Había cierto nivel de comodidad con un chico que ha pasado por todo un campamento de entrenamiento con nosotros, así que parecía la decisión correcta", comentó Campbell. "Él dio un paso adelante e hizo algunas jugadas, incluidas algunas en equipos especiales. Todos esos chicos entraron y compitieron".

Uno de los jugadores que más se emocionó por el desempeño de la secundaria fue su principal rival durante los entrenamientos.

"He estado enfrentándome a todos esos chicos en la práctica cuando han estado en el equipo de exploración", dijo el quarterback de los Lions, Jared Goff. "Sé lo buenos que pueden ser".

Hallett hizo ocho tacleadas, igualando a Jack Campbell con el mayor número del equipo. Maulet consiguió una intercepción, mientras que Ya-Sin y Whiteside se combinaron para desviar cinco pases. Robertson desvió un pase y forzó un balón suelto.

"Todos somos atletas profesionales y nos responsabilizamos mutuamente todos los días", expresó Maulet. "Sabemos de lo que somos capaces de hacer — nadie más nos ve todos los días. Sabíamos que no podía haber una caída, y eso se mostró hoy".

Qué funciona

Jahmyr Gibbs tuvo un juego espectacular, incluso para sus altos estándares. Solo tocó el balón 20 veces —17 acarreos y tres recepciones en tres objetivos— pero acumuló 218 yardas de ofensiva. No sólo anotó dos touchdowns por tierra, incluyendo uno de 78 yardas, las tres recepciones de pase fueron de al menos 20 yardas.

Qué falta

El propio Campbell admitió que tuvo un día complicado con sus desafíos. El entrenador ganó su primer intento, aunque la jugada fue revertida por algo diferente a lo que había pedido a los árbitros que revisaran.

Luego perdió un segundo intento confuso.

Después de que los Buccaneers recuperaron un balón suelto de Mayfield, Campbell lanzó su pañuelo para pedir que se revisara si Mayfield estaba en el suelo antes de perder el balón.

"Eso fue un mal desafío —simplemente un error total de mi parte", dijo. "Estaba buscando desesperadamente y no debería haberlo hecho. Créeme, si la gente se preguntaba qué estaba haciendo, tenían razón en preguntar".

___

