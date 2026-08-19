McIlroy cuestiona qué valor han aportado Rahm y DeChambeau a LIV

Scottie Scheffler no se opone al regreso de los jugadores de LIV Golf que fueron tras el dinero saudí, pero con algún tipo de sanción. Rory McIlroy podría ver una unificación en algún momento, aunque hizo una pausa cuando le preguntaron el miércoles sobre el valor que aportarían al PGA Tour.

“Quiero decir, yo sostendría que ¿han aportado valor a LIV?”, afirmó McIlroy en el BMW Championship.

El futuro de LIV Golf está bajo escrutinio, ya que el evento de esta semana cerca de Indianapolis será el último de una liga que ya no recibe financiación del fondo soberano de riqueza de Arabia Saudí.

El director ejecutivo de LIV, Scott O'Neil, tenía previsto ofrecer una actualización sobre el futuro de la liga, que tiene un acuerdo con un inversor principal y planes para remodelar la forma en que opera.

Brooks Koepka fue el primer jugador en regresar al PGA Tour este año, con estipulaciones de que no podía disputar eventos emblemáticos de 20 millones de dólares a menos que se ganara el derecho, pagara 5 millones de dólares a organizaciones benéficas y no tuviera acceso a participación accionaria. El tour fijó el valor de la sanción en 50 millones de dólares o más.

Luego, el tour ofreció el mismo acuerdo —y dos semanas para decidirlo— a Jon Rahm, Bryson DeChambeau y Cameron Smith, todos campeones de majors desde el lanzamiento de LIV en 2022.

“Cuando hablamos de los mejores jugadores, LIV tiene a algunos jugadores que son realmente buenos. Creo que la profundidad que tenemos en nuestro tour no tiene comparación, pero creo que cuando miras los niveles más altos de LIV Golf definitivamente hay algunos jugadores que aportarían mucho valor al tour, y también son tipos contra los que me encanta competir", comentó Scheffler.

“Así que creo que, de cara al futuro, obviamente tiene que haber, creo, algún tipo de sanciones”.

Añadió que cuáles serían esas sanciones dependería del director ejecutivo del PGA Tour, Brian Rolapp.

McIlroy ha sido el mayor crítico de LIV desde el principio. Con los años ha moderado su retórica, aunque en febrero de 2025 sugirió que los jugadores “tienen que superarlo” cuando se trata de encontrar una manera de traer de vuelta a los que se fueron.

El miércoles sonó más reticente, al señalar que los mejores jugadores tuvieron sus oportunidades de regresar al inicio del año y que cualquier oferta probablemente no sería tan buena como la que recibió Koepka.

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