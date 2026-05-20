Cruzeiro rescata empate ante Boca Juniors y asume liderato en Copa Libertadores

Cruzeiro resistió más de media hora con un jugador menos y empató el martes 1-1 en su visita a Boca Juniors por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, en la que Rosario Central y Mirassol lograron su clasificación a octavos de final.

Un gol de Fagner a los 54 minutos le permitió al equipo brasileño igualar la anotación conseguida por Miguel Merentiel en el primer tiempo. Gerson fue expulsado a los 68 por una plancha sobre Leandro Paredes.

Con este resultado, Cruzeiro quedó en la punta del Grupo D con ocho puntos, uno más que Boca, y depende de sí mismo para clasificar en la última jornada. Universidad Católica, que también suma siete, recibirá el jueves al colista Barcelona.

En el estadio La Bombonera de Buenos Aires, Boca Juniors se adelantó a los 15 minutos con una falta lateral que cobró Paredes. Merentiel la empujó en el segundo palo.

“En el vestuario hay que transmitir tranquilidad, dependemos de nosotros y jugamos de local”, dijo Paredes en referencia al choque de la próxima semana frente a Universidad Católica.

El cuadro xeneize dominó las acciones en el primer período de la mano de Paredes, uno de los cuatro jugadores que alineó Claudio Úbeda y que están en el listado de 55 preconvocados por la selección argentina para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. Los otros son el zaguero Lautaro Di Lollo y los mediocampistas Tomás Aranda y Milton Delgado.

En el segundo tiempo, Cruzeiro adelantó sus líneas en busca del empate y lo consiguió en una llegada del lateral Fagner, que batió a Leandro Brey con un tiro colocado por el primer poste.

La alegría duró poco para el conjunto dirigido por Artur Jorge, que se quedó en desventaja numérica por la roja directa que vio Gerson luego de una fuerte entrada sobre Paredes, que fue sancionada tras la intervención del videoarbitraje.

“Nos vamos muy contentos por el partido que jugamos”, dijo el arquero Otavio, que finalizó con nueve atajadas. “Logramos un empate importante”.

Boca estuvo cerca de llevarse los tres puntos con otra anotación de Merentiel a los 89 minutos, pero el árbitro Jesús Valenzuela anuló la acción tras revisar el video por una mano previa de Milton Delgado.

En la última jugada del encuentro, los locales reclamaron un posible penal por una mano de Lucas Romero, que Valenzuela no consideró sancionable.

“Tenés que ir a verla, es una vergüenza lo que hiciste”, se quejó Paredes ante el juez al final del partido.

Di María guía a Rosario Central a octavos de final

Rosario Central aplastó 4-0 a Universidad Central y aseguró su presencia entre los 16 mejores del certamen.

El equipo argentino se impuso como local con los goles de Alejo Véliz, Vicente Pizarro y Ángel Di María, y ratificó su superioridad en el Grupo H, que domina con 13 puntos y nueve goles a favor y ninguno en contra.

Rosario Central se unió a Independiente Rivadavia y Corinthians, que habían conseguido su boleto a la siguiente fase hace dos semanas.

El Canalla fue claro dominador y abrió el marcador a los 22 minutos con un tanto de Alejo Véliz, que marcó tras recoger el rebote de una chilena de Gastón Ávila que se estrelló en el palo.

A los 39, Vicente Pizarro aumentó la diferencia con un disparo de primera luego de un centro de rabona de Julián Fernández desde la banda izquierda.

Di María marcó su segundo tanto en el torneo a los 71 minutos cuando aprovechó un pase de Giovanni Cantizano desde la izquierda.

Cantizano, de 19 años, volvió a desbordar a los 88 y asistió a Marco Ruben, que llegó a 107 gritos y se afianzó como el máximo goleador histórico de Central. Ruben (39 años y 205 días) superó a Di María como el artillero de mayor edad para el Canalla en la Libertadores.

Fluminense vence a Bolívar y sigue con vida

En el estadio Maracaná, de Río de Janeiro, Fluminense derrotó 2-1 a Bolívar y se mantiene con opciones de avanzar en el Grupo C.

El cuadro carioca, campeón de la Libertadores en 2023, se impuso con las dianas de Luciano Acosta a los seis minutos y John Kennedy a los 70. Carlos Melgar marcó el tanto de los bolivianos a los 24.

Fluminense necesitaba ganar por tres goles de diferencia para depender de sí mismo en la última fecha, pero se quedó corto en su objetivo. Con cinco puntos igualó a Bolívar en la segunda posición, pero por diferencia de goles en el duelo individual depende de que su rival no gane a Independiente Rivadavia en la última fecha la próxima semana y que ellos superen al colista La Guaira.

Mirassol clasifica por primera vez en su debut internacional

El debutante Mirassol confirmó su pase a octavos de final tras vencer a domicilio 2-1 a Always Ready.

El compromiso se disputó en Asunción por la decisión de la CONMEBOL de cambiar la sede debido a los conflictos sociales en Bolivia con protestas y cortes de ruta en varias ciudades.

Mirassol consiguió su primer triunfo como visitante gracias a los gritos de Shaylon y Nathan Fogaça. Por Always Ready anotó Jesús Maraude.

El conjunto brasileño domina el Grupo G con 12 puntos y se hizo inalcanzable para Lanús y Liga de Quito que acumulan seis unidades.

Por el Grupo B, Coquimbo Unido superó 3-0 a Deportes Tolima.

Las anotaciones de Manuel Fernández, Cristián Zavala y Nicolás Johansen le permitieron al club chileno quedar como único líder de la zona con 10 puntos, tres más que los colombianos.

Por el Grupo E, Santa Fe logró su primera victoria al doblegar 2-1 a Platense.

Ivan Scarpeta y Hugo Rodallega firmaron las dianas del club colombiano. Augusto Lotti descontó por el Calamar.

Más tarde jugaban Independiente del Valle y Libertad.

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