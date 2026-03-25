Crow-Armstrong acuerda contrato de 6 años y 115 millones con los Cachorros, dice fuente de AP

Pete Crow-Armstrong ha acordado un contrato de 115 millones de dólares por seis años con los Cachorros de Chicago, según una persona familiarizada con el acuerdo, lo que consolida al jardinero central All-Star como uno de los jugadores fundamentales de la franquicia.

La persona habló con AP el martes bajo condición de anonimato porque el acuerdo no había sido anunciado.

El contrato comienza en 2027. Hay cláusulas de aumento que podrían elevar el valor hasta 133 millones de dólares, y también incluye un bono por cesión si Crow-Armstrong es traspasado. Es el contrato más grande de la historia sin opciones del club para un jugador al que le quedaban cinco años de control financiero en el momento de la firma.

Crow-Armstrong, que cumple 24 años el miércoles, viene de una actuación de despegue. Bateó para .247 con 31 jonrones, 95 carreras impulsadas y 35 robos la temporada pasada, ayudando a los Cubs a conseguir un comodín de la Liga Nacional para la primera aparición del equipo en los playoffs desde 2020.

Crow-Armstrong también cubre muchísimo terreno en los jardines para uno de los mejores equipos defensivos del béisbol. El oriundo del sur de California ganó su primer Guante de Oro el año pasado.

Crow-Armstrong fue seleccionado por los Mets de Nueva York en la primera ronda del draft amateur de 2020. Fue traspasado a los Cachorros en la operación por Javier Báez en julio de 2021.

Debutó en las Grandes Ligas en 2023, yéndose de 14-0 en 13 juegos. Tuvo un junio difícil en su segunda temporada antes de encontrar su ritmo. Bateó para .289 con siete jonrones y 30 carreras impulsadas en sus últimos 57 juegos en 2024.

Crow-Armstrong tuvo un arranque rápido el año pasado, escuchando cánticos de “¡M-V-P!” en Wrigley Field mientras bateaba para .272 con 21 jonrones y 61 carreras impulsadas en sus primeros 80 juegos. Pero se desinfló en el tramo final, bateando apenas .192 y ponchándose 33 veces en sus últimos 35 juegos de la temporada regular.

En su primera aparición en los playoffs, bateó para .185 (5 de 27) en ocho juegos, mientras los Cachorros avanzaron a la segunda ronda antes de ser eliminados por los Cerveceros de Milwaukee en una Serie Divisional de la Liga Nacional.

“Creo que es una temporada que, en cierto modo, esperarías de Pete. Ese es Pete. Es como que vimos algunas cosas increíbles. Vimos algunos tramos en los que era un out en el plato. Creo que su defensa fue increíblemente constante y brillante durante toda la temporada", dijo Craig Counsell, el mánager, durante las reuniones invernales en diciembre.

“Y creo que, en realidad, el objetivo es simplemente — es seguir mejorando. ... Eso es lo que querría de Pete. Y mientras esa búsqueda nunca se apague y la mantengas viva, va a llegar a lugares mejores y a lugares grandiosos”.

La preparación de Crow-Armstrong para esta temporada incluyó jugar con el Team USA durante el Clásico Mundial de Béisbol. Está bateando para .100 (2 de 20) en ocho juegos de entrenamiento de primavera con los Cachorros.

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