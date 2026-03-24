El joven prospecto Carson Benge gana un puesto titular en el día inaugural de los Mets

El cotizado prospecto Carson Benge integró el roster del día inaugural de los Mets de Nueva York y comenzará la temporada como su jardinero derecho titular.

El equipo anunció el lunes que Benge está listo para debutar en las Grandes Ligas el jueves contra el vigente ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional, Paul Skenes, y los Piratas de Pittsburgh en el Citi Field.

“Diría que es alegría por encima de todo. Simplemente saber que trabajé duro para esto. Las incontables horas que dediqué, y todos mis familiares y amigos que han sacrificado algo de tiempo por mí, y que todo esto se va a hacer realidad —mi sueño desde que era pequeño— es bastante genial”, les dijo Benge a los reporteros antes de que los Mets levantaran el campamento en Port St. Lucie, Florida.

“Va a ser surrealista. Voy a intentar asimilarlo. Pero mantener la calma y jugar mi juego”.

Con el toletero dominicano Juan Soto pasando del jardín derecho al izquierdo esta temporada, Benge, de 23 años, había estado compitiendo principalmente con el veterano Mike Tauchman en los entrenamientos de primavera por el puesto en el derecho.

Tauchman, sin embargo, salió del juego del sábado contra Houston debido a molestias en la rodilla izquierda. Las pruebas revelaron un desgarro de menisco, que requiere una cirugía y probablemente dejará fuera al jardinero de 35 años durante meses.

Benge, seleccionado en el puesto 19 global por los Mets en el draft amateur de 2024 procedente de Oklahoma State, está considerado el segundo mejor prospecto del club y el número 16 del béisbol, según MLB Pipeline.

El bateador zurdo registró un promedio de .366 (15 de 41) con un doble, un triple y cinco carreras impulsadas en 14 juegos de la Grapefruit League. Recibió cuatro bases por bolas y tuvo un OPS de .874.

“Es un gran día para la organización. Un chico que es seleccionado en el draft en 2024 y dos años después, aquí estamos, dándole la noticia de que va a estar jugando en las Grandes Ligas para nosotros. Se lo ganó. Tuvo un campamento tremendo. Todos estamos emocionados de ver a este chico jugar”, manifestó el mánager Carlos Mendoza.

Benge bateó un .281 combinado con 15 jonrones, 73 carreras impulsadas, 22 bases robadas y un OPS de .857 en tres niveles de ligas menores la temporada pasada. Pero ha disputado apenas 24 juegos en Triple-A, donde bateó para .178 con tres jonrones y un OPS de .583.

Benge fue compañero de equipo del lanzador de los Mets Nolan McLean en Oklahoma State, donde ambos fueron jugadores de dos vías.

“La manera en que se presentó en el terreno y fuera del terreno, como que podías darte cuenta de inmediato de que hay algo especial en este tipo”, comentó Mendoza.

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