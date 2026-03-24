Clippers convierten su puntería en paliza 129-96 a Bucks, con 28 puntos de Leonard

Kawhi Leonard anotó 28 puntos en 25 minutos y los Clippers de Los Ángeles aplastaron 129-96 a los Bucks de Milwaukee la noche del lunes.

Brook Lopez sumó 19 unidades, Darius Garland aportó 15 tantos y seis asistencias, y los Clippers ganaron partidos consecutivos tras cuatro derrotas seguidas. Encestaron sus 18 tiros libres y volvieron a .500 con 10 partidos restantes en la temporada regular, después de tener marca de 6-21 el 18 de diciembre.

Gary Trent Jr. encabezó a los Bucks con 20 puntos desde la banca. Ryan Rollins lideró a los titulares con 13, y Milwaukee tuvo a cinco jugadores en doble dígito. Los Bucks han perdido 10 de sus últimos 14 partidos, incluidos tres de cuatro desde que sentaron a la superestrella Giannis Antetokounmpo por una lesión en la rodilla izquierda.

Los Clippers dominaron la línea de tres puntos en ambos extremos de la cancha, al encestar 17 de 38 tiros de larga distancia (45%) mientras frustraban a los Bucks antes de que estos recurrieran a una racha sin trascendencia en el último cuarto para terminar con 39% (16 de 41). Eso incluyó que Los Ángeles metiera 11 de 22 intentos en la primera mitad, incluido un tramo de siete de 12 que ayudó a impulsar un segundo cuarto de 43 puntos.

El vendaval continuó en la segunda mitad, cuando los Clippers se fueron arriba por 46. Incluso Lopez, de 2,16 metros, se sumó a la fiesta, al atinar cuatro de cinco triples en el tercer cuarto.

Leonard, quien se perdió por completo el cuarto periodo, se recuperó de un inicio lento para terminar con ocho de 18 en tiros de campo y encestar nueve tiros libres. Anotó 16 puntos en el segundo cuarto.

En su 14ta. temporada en la NBA, Leonard promedia un máximo de su carrera de 28,3 puntos por partido, lo que ayuda a impulsar a los Clippers de vuelta a un lugar prácticamente seguro en el torneo de play-in tras su miserable inicio.

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