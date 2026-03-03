Stay up to date with notifications from The Independent

Cristiano Ronaldo sufre lesión en el isquiotibial y está "día a día"

CRISTIANO RONALDO
CRISTIANO RONALDO (AP)

Cristiano Ronaldo sufrió una lesión en el isquiotibial, informó el martes su club Al Nassr.

El astro portugués se lesionó durante la victoria del sábado por 3-1 sobre Al Fayha en la Pro League de Arabia Saudí.

Al Nassr no indicó cuánto tiempo estará fuera el cinco veces ganador del Balón de Or: “Comenzó un programa de rehabilitación y estará bajo evaluación día a día”.

No se conocía públicamente el alcance de la lesión de Cristiano. Al Nassr no precisó si se trató de una distensión o un desgarro, y el técnico Jorge Jesus sugirió después del partido contra Al Fayha que era “fatiga muscular”.

En fotos publicadas el martes en los canales de redes sociales de Al Nassr, se vio a Cristiano entrenando con pesas en el gimnasio del equipo.

A sus 41 años, el atacante se prepara para participar con Portugal en una sexta Copa Mundial, con Estados Unidos, México y Canadá como coanfitriones del torneo este verano boreal.

Portugal visitará a México en un amistoso que se disputará el 28 de marzo para la reinaguración del estadio Azteca de la Ciudad de México.

