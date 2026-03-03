Cristiano Ronaldo sufre lesión en el isquiotibial y está "día a día"

Cristiano Ronaldo sufrió una lesión en el isquiotibial, informó el martes su club Al Nassr.

El astro portugués se lesionó durante la victoria del sábado por 3-1 sobre Al Fayha en la Pro League de Arabia Saudí.

Al Nassr no indicó cuánto tiempo estará fuera el cinco veces ganador del Balón de Or: “Comenzó un programa de rehabilitación y estará bajo evaluación día a día”.

No se conocía públicamente el alcance de la lesión de Cristiano. Al Nassr no precisó si se trató de una distensión o un desgarro, y el técnico Jorge Jesus sugirió después del partido contra Al Fayha que era “fatiga muscular”.

En fotos publicadas el martes en los canales de redes sociales de Al Nassr, se vio a Cristiano entrenando con pesas en el gimnasio del equipo.

A sus 41 años, el atacante se prepara para participar con Portugal en una sexta Copa Mundial, con Estados Unidos, México y Canadá como coanfitriones del torneo este verano boreal.

Portugal visitará a México en un amistoso que se disputará el 28 de marzo para la reinaguración del estadio Azteca de la Ciudad de México.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes