Liberatore domina y los Cardenales frenan a los Cachorros 5-1 para ganar la serie

Matthew Liberatore llevó una blanqueada hasta la sexta entrada y Masyn Winn conectó un sencillo de dos carreras, y los Cardenales de San Luis vencieron 5-1 a los Cachorros de Chicago el domingo por la noche.

JJ Wetherholt y el panameño Iván Herrera tuvieron dos imparables cada uno y anotaron dos veces por los Cardenales, que ganaron dos de tres a sus rivales de la División Central de la Liga Nacional después de llegar a la serie con una racha de cuatro derrotas seguidas.

Alex Bregman conectó un cuadrangular por los Cachorros, que tienen marca de 3-2 desde una mala racha de 10 juegos.

Liberatore (3-3) permitió tres hits y una base por bolas en cinco entradas y un tercio sin permitir carreras, después de haber cedido al menos tres anotaciones en cada una de sus tres aperturas anteriores. Ponchó a cuatro.

Hunter Dobbins relevó a Liberatore horas después de ser llamado de Triple-A Memphis y permitió una carrera con cuatro hits, además de recetar cuatro ponches en tres entradas y dos tercios, para conseguir su primer salvamento como profesional.

Bregman conectó su quinto vuelacercas de la temporada, hacia el jardín izquierdo, ante su excompañero en la sexta entrada para arruinar la blanqueada y extender su racha de hits a 11 juegos.

Alec Burleson conectó un sencillo impulsor que cayó de hit ante Ethan Roberts y aterrizó justo delante del jardinero izquierdo Ian Happ para poner la pizarra 3-0 en la tercera. Winn añadió un sencillo de dos carreras que amplió la ventaja a 5-0.

Jordan Walker conectó un sencillo impulsor por los Cardenales en una primera entrada de dos carreras.

A Jordan Wicks (0-2) se le cargaron tres carreras y cuatro imparables en poco más de dos entradas. Fue retirado después de que Wetherholt se embasara con un sencillo dentro del cuadro para abrir la tercera.

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