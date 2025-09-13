Crews conecta jonrón, Wood aporta gran tiro y Nacionales superan 6-5 a Piratas

Dylan Crews conectó un jonrón de dos vueltas, James Wood eliminó en el plato la potencial carrera del empate en la novena entrada mediante un gran tiro y los Nacionales de Washington superaron el viernes 6-5 a los Piratas de Pittsburgh.

Josh Bell añadió un doble de dos carreras por los Nacionales, quienes tomaron una ventaja de 6-3 con un séptimo inning de cuatro anotaciones, incluido el noveno jonrón de Crews.

Wood permitió que una pelota bateada por Nick Gonzales en la novena se fuera por encima de su cabeza y cayera en el jardín izquierdo para un doble de terreno. Pero cuando Joey Bart conectó un sencillo con corredores en segunda y tercera y un out, Wood eliminó al dominicano Alexander Canario en el plato con un lanzamiento de 93 mph para mantener la pizarra en 6-5.

Wood anotó la segunda carrera de los Nacionales con un lanzamiento descontrolado de Evan Sisk. Wood también se ponchó en dos ocasiones, ambas mirando, para convertirse en el primer pelotero en poncharse 200 veces esta temporada.

El cerrador dominicano José A. Ferrer permitió su primera carrera en 15 apariciones en la novena entrada. Aseguró su noveno salvamento de la temporada a pesar de permitir dos carreras limpias.

Brady House conectó su cuarto jonrón de la temporada por los Nacionales en la sexta entrada.

Spencer Horwitz pegó un cuadrangular de dos carreras en la quinta por Pittsburgh.

P.J. Poulin (2-1) aseguró la victoria de los Nacionales. Kyle Nicolas (1-2) cargó con la derrota.

Por los Piratas, los dominicanos Oneil Cruz de 3-1, Canario de 1-0. Por los Nacionales, el colombiano Jorge Alfaro de 1-0.