Cowser y Encarnacion-Strand conectan hits clave, Orioles anotan 7 en la 6ta y vencen 10-2 a Rays

Colton Cowser conectó un jonrón de dos carreras y Christian Encarnacion-Strand pegó un doble de tres carreras en una sexta entrada de siete anotaciones; Trevor Rogers permitió dos carreras en seis innings y los Orioles de Baltimore vencieron el domingo 10-2 a los Rays de Tampa Bay.

Jackson Holliday también impulsó tres carreras por Baltimore, que ha ganado tres juegos consecutivos mientras persigue el último puesto de comodín en la Liga Americana.

Rogers (8-8) repartió siete hits y ponchó a seis.

Los equipos concluirán una serie de cuatro juegos el lunes.

El dominicano Freddy Peralta (5-10) permitió apenas un hit en 4 2/3 innings, pero cedió dos carreras y cargó con la derrota en su primera apertura en casa con Tampa Bay desde que fue adquirido de los Mets el 3 de agosto. Peralta no ha conseguido una victoria desde el 14 de junio.

Ryan Vilade se quedó a un triple de completar el ciclo por los Rays, que han perdido tres juegos consecutivos tras ganar nueve seguidos.

Los Orioles abrieron el juego con siete carreras en la sexta después de que ocho bateadores consecutivos se embasaran —todos con dos outs—.

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