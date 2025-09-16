Cowser dispara jonrón de tres carreras y Orioles derrotan 4-1 a Medias Blancas

Colton Cowser conectó un cuadrangular de tres carreras, Kyle Bradish lanzó cinco sólidas entradas y los Orioles de Baltimore vencieron 4-1 a los Medias Blancas el lunes por la noche, extendiendo la racha de derrotas de Chicago a cuatro juegos.

Bradish (1-1) hizo su cuarta apertura desde que regresó de la cirugía Tommy John y permitió una carrera en cuatro imparables con nueve ponches para obtener su primera victoria desde el 8 de junio de 2024.

Dietrich Enns lanzó tres entradas perfectas con cuatro ponches para conseguir su segundo salvamento de la temporada.

Jackson Holliday tuvo dos hits y una base por bolas. Holliday ha bateado de manera segura en 11 juegos consecutivos como visitante, la racha más larga de este tipo por un jugador de los Orioles de 21 años o menos en la historia del club, según Stats Perform, y extendió su mejor racha de embasado en su carrera a 16 juegos.

El dominicano Samuel Basallo recibió una base por bolas para iniciar el tercer inning y anotó con un sencillo de dos outs de Jeremiah Jackson.

Por los Orioles, el dominicano Samuel Basallo de 3-1 con dos carreras anotadas.

Por los Medias Blancas, los cubano Edgar Quero de 3-0 y Miguel Vargas de 1-0; y el venezolano Lenyn Sosa de 4-0.

