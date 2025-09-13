Nick Fortes conecta jonrón en la novena y los Rays vencen 5-4 a Cachorros

Nick Fortes conectó un jonrón que rompió el empate en la novena entrada, y los Rays de Tampa Bay resistieron el sábado para vencer 5-4 a los Cachorros de Chicago.

Tampa Bay estaba detrás 4-3 antes de que el dominicano Junior Caminero disparara un batazo de apertura contra Porter Hodge en la octava. Fue el 43er cuadrangular de Caminero, extendiendo su récord personal.

Fortes abrió la novena con un disparo de 421 pies hacia el jardín centro-izquierdo para su quinto jonrón de la temporada. El disparo puso fin a una racha de 22 apariciones consecutivas sin permitir carreras por parte de Brad Keller (4-2) desde el 12 de julio.

Bryan Baker (4-4) lanzó una entrada sin permitir carreras para llevarse la victoria, y Pete Fairbanks consiguió su 26to salvamento en 31 oportunidades. Los Rays habían perdido seis de siete.

Chicago puso corredores en las esquinas sin outs en la novena. Pero Caminero eliminó a Dansby Swanson cuando intentó anotar en un rodado de Matt Shaw a tercera. Fairbanks luego ponchó a Michael Busch e Ian Happ.

Michael Busch y Moisés Ballesteros conectaron jonrones para los Cachorros, que habían ganado tres seguidos. Nico Hoerner tuvo dos hits y anotó una carrera.

Los Cachorros homenajearon a Anthony Rizzo, quien ayudó a Chicago a ganar la Serie Mundial de 2016, antes del juego. El recién retirado primera base casi atrapó el primer jonrón en la carrera de Ballesteros en la segunda entrada, pero se le escapó de las manos.

Por los Rays, el cubano Yandy Díaz de 5-2 con una anotada. El dominicano Junior Caminero de 5-2 con una anotada y una empujada.

