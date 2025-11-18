Las esperanzas de playoffs de los Chiefs peligran tras otra derrota de último minuto ante Denver

Andy Reid intentó asumir la culpa por la última derrota de los Chiefs de Kansas City en Denver el domingo.

Patrick Mahomes trató de hacer lo mismo.

No hay necesidad de pelear por ello: había suficiente culpa para repartir.

Ahora, los Chiefs tienen un récord de 5-5 con siete juegos por jugar en la temporada regular, a tres y medio detrás de los Broncos en la División Oeste de la AFC y habiendo perdido los desempates directos tanto contra Denver como contra los Chargers en la carrera divisional.

Su racha de nueve títulos consecutivos de la AFC Oeste parece haber terminado. Y si Kansas City no logra encarrilarse pronto, también podría terminar su racha de una década de apariciones en los playoffs, que precede a los días de Mahomes como quarterback titular por tres años completos.

"Obviamente va a ser difícil volver a la carrera divisional", dijo Mahomes después de la derrota 22-19 el domingo, la última de una serie de decepciones de último minuto. "Todo lo que puedes hacer es enfocarte en la próxima semana. Tenemos que aprender de esta lo más posible."

Los Chiefs batallaron en zona roja, con uno de cuatro contra Denver. Convirtieron cinco de 13 ocasiones en tercera oportunidad y fallaron en su único intento en cuarto down. Mahomes lanzó una intercepción costosa y fue capturado detrás de la línea tres veces, Harrison Butker tuvo un punto extra bloqueado y los Chiefs permitieron un par de devoluciones de despeje enormes. Y cuando la defensiva necesitaba detener, los Broncos en su lugar avanzaron para el gol de campo ganador.

"Hubo decepción anoche. Lucharon con todo su corazón. Pero cometimos demasiados errores", dijo Reid el lunes. "Estos muchachos normalmente asumen la responsabilidad de ese tipo de cosas. Tengo una buena idea de lo que los muchachos están pensando inmediatamente después de un juego, y estos muchachos son responsables de sus acciones. No señalan con el dedo ni cosas así. Eso nos va a ayudar a salir adelante."

Mejor que lo hagan rápido. Los Colts, que con 8-2 lideran la AFC Sur, están programados para jugar en el Arrowhead Stadium el domingo.

Esa es usualmente la posición en la que están los Chiefs en esta época del año, liderando su división mientras todos los demás los persiguen. Pero en gran medida el mismo grupo de jugadores que una vez ganó un récord de la NFL de 17 juegos consecutivos por una sola anotación ha perdido cinco de ellos esta temporada, y el resultado es el peor récord en diez juegos desde que Kansas City comenzó 5-5 con Alex Smith durante la temporada 2015.

Está funcionando

Travis Kelce tuvo su mejor juego de la temporada el domingo, atrapando nueve pases para 91 yardas y un touchdown. El ala cerrada de Pro Bowl perenne ha estado callado la mayor parte de la temporada, y puede que esté despertando justo cuando los Chiefs más lo necesitan.

Necesita ayuda

Los Chiefs necesitan encontrar su instinto asesino nuevamente. En las derrotas contra los Chargers y Eagles, no pudieron recuperar el balón en los minutos finales para tener una oportunidad de ganar el juego. En las derrotas contra los Jaguars y Broncos, no pudieron evitar una anotación de ventaja cuando era demasiado tarde para superarla. Esos son el tipo de juegos que Kansas City ha ganado en años anteriores.

