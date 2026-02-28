Cowboys colocan etiqueta de franquicia a George Pickens mientras negocian contrato a largo plazo

Los Cowboys de Dallas colocaron la etiqueta de franquicia a George Pickens el viernes, una medida que le garantizaría al receptor un pago de 27,3 millones de dólares en 2026 mientras las partes negocian un contrato a largo plazo.

Dallas utilizó la etiqueta no exclusiva con Pickens, informó a The Associated Press una persona con conocimiento de la decisión. Ello significa que el jugador puede negociar con otros equipos, pero los Cowboys pueden igualar cualquier oferta.

La fuente habló con la AP bajo condición de anonimato porque no se anunciaron los detalles de la etiqueta.

Se esperaba que los Cowboys usaran la etiqueta con Pickens desde el otoño pasado, cuando empezó a destacar en su temporada de despegue de 2025 tras llegar en un canje desde Pittsburgh.

El dinero está garantizado si Pickens firma la oferta de un año. Los Cowboys y los representantes de Pickens tienen hasta el 15 de julio para suscribir un contrato a largo plazo que sustituya el acuerdo de un año.

El vicepresidente ejecutivo de los Cowboys, Stephen Jones, comentó que su padre, el propietario y gerente general Jerry Jones, tuvo una buena conversación con Pickens en el Scouting Combine de la NFL en Indianápolis.

Si Pickens firma una oferta de otro equipo y los Cowboys deciden no igualarla bajo la disposición no exclusiva, el club recibiría el equivalente a dos selecciones de primera ronda del draft. Dallas no puede traspasar al receptor a menos que firme la oferta de un año.

Pickens, quien cumple 25 años el miércoles, registró los números máximos de su carrera en recepciones (93), yardas por recepción (1.429) y touchdowns (nueve) para una de las mejores ofensivas de la NFL la temporada pasada. Dallas tuvo en cambio una de las peores defensivas de la liga y terminó con récord de 7-9-1, quedándose fuera de los playoffs por segundo año al hilo.

La selección de segunda ronda de 2022 procedente de Georgia prosperó junto a CeeDee Lamb, quien entra en el segundo año de un contrato de 136 millones de dólares por cuatro temporadas que actualmente lo ubica tercero entre los receptores de la NFL con un valor promedio anual de 34 millones de dólares por año.

Si Pickens firma el acuerdo bajo la etiqueta de franquicia en los próximos tres meses, podría ser multado en caso de no presentarse al minicampamento obligatorio del receso en junio o al campamento de entrenamiento en julio.

El talento de Pickens quedó en evidencia durante tres temporadas con los Steelers, pero también hubo suficientes episodios de comportamiento petulante o indiferente como para que el entonces entrenador Mike Tomlin cuestionara su madurez.

Finalmente, Pittsburgh decidió enviar a Pickens a Dallas a cambio de una selección de tercera ronda del draft y un intercambio de selecciones de rondas tardías entre los equipos.

