Cowboys buscan seguir ganando por Marshawn Kneeland y dicen: '¿por qué no nosotros?' en playoffs

Los Cowboys ganaron un partido para Marshawn Kneeland.

Ahora intentarán continuar honrando a su difunto compañero con un inesperado repunte hacia la contienda por los boletos de postemporada, en un calendario difícil que comienza el domingo en casa contra Filadelfia, su rival de la División Este de la Conferencia Nacional y el campeón del último Super Bowl.

"Tenemos el control, y la vida nos va a poner desafíos, nos lanzó uno tremendo esta semana pasada", dijo el mariscal de campo Dak Prescott después de una victoria por 33-16 conseguida el lunes en Las Vegas en el primer encuentro de los Cowboys desde que la policía informó que Kneeland fue encontrado muerto por un aparente suicidio. "¿Y cómo vamos a responder?

"Esta es una gran prueba para nuestra hermandad y quiénes somos, y para esta organización, para nosotros individualmente", expresó Prescott. "Tengamos orgullo y honremos a nuestro hermano. Y si podemos continuar haciendo eso, avanzar llevando esa luz y jugando de la manera en que lo hicimos esta noche, ¿por qué no?".

Los Cowboys (4-5-1) probablemente necesiten ganar al menos tres de los próximos cinco partidos, todos contra equipos de playoffs de la temporada pasada. Incluso en ese caso, parece que necesitarán ayuda cuando el calendario se alivie con un par de visitas para terminar la temporada regular.

Dallas no tiene una victoria sobre un equipo con foja positiva, pero una ofensiva que ha estado entre las mejores de la NFL se recuperó de un par de actuaciones flojas para dominar a unos Raiders que dan tumbos.

Una defensa que ha estado entre las peores de la liga claramente mejoró con la adición del tackle defensivo Quinnen Williams en un canje y con el regreso de los safeties Malik Hooker y Donovan Wilson tras lesiones.

Si se combina todo eso con la motivación de convertir el dolor y la tristeza en jugadas que podrían llevar a la postemporada —algo que Kneeland no pudo experimentar como novato la temporada pasada—, los Cowboys pueden plantear ahora incógnitas a sus rivales.

El mensaje del entrenador Brian Schottenheimer, de que el esfuerzo por honrar a Kneeland no se detendrá ha resonado con sus jugadores.

"Bonito, duro camino", comentó Prescott sobre los partidos que se avecinan. “Schotty dijo, el homenaje no se detiene. Y honestamente, cuando la temporada termine, el homenaje no se detendrá. Así que se trata de intensificar todo lo que hacemos para llevar el legado de Marshawn”.

Qué funciona

Los Raiders tienen una de las peores ofensivas de la liga —particularmente en cuanto a la línea—, pero el impacto de Williams es innegable después de sólo un partido. Realizó una captura y media, el número máximo de su temporada, y propinó cinco golpes al mariscal de campo, la mayor cifra en su carrera. Los Cowboys registraron mínimos de temporada en yardas permitidas totales (236) y por tierra (27).

El regreso de Wilson (codo/hombro) y Hooker (dedo del pie) también importa, junto con los debuts del apoyador DeMarvion Overshown y el esquinero novato Shavon Revel en la campaña. En resumen, hay algo de esperanza para una unidad que parecía desesperada antes de la semana de descanso y el canje de Williams.

Qué falta

La gestión del tiempo de CeeDee Lamb y George Pickens será un gran tema de conversación esta semana. Schottenheimer y ambos receptores estelares no compartieron por qué fueron enviados a la banca para la primera serie.

“Hubo algunas cosas que se pasaron por alto”, se limitó a decir el entrenador.

Como de costumbre, el propietario del equipo y gerente general Jerry Jones pudo contar las cosas con un poco más de detalle en su programa de radio. Después de decir que no tenía nada que compartir, Jones mencionó que hubo "alguna reunión sobre disciplina".

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes