Mayweather y Pacquiao acuerdan revancha en septiembre en La Esfera de Las Vegas

Floyd Mayweather y Manny Pacquiao acordaron una revancha de su histórico combate de 2015.

Los íconos del boxeo anunciaron que su segunda pelea se celebrará el 19 de septiembre en Las Vegas el lunes. El combate, que se transmitirá en Netflix, será la primera pelea de boxeo que se realice en La Esfera, el recinto inmersivo para eventos al este del Strip.

Mayweather, quien cumple 49 años el martes, anunció la semana pasada su intención de poner fin a su retiro de nueve años del boxeo competitivo. Pacquiao, de 47 años, terminó su alejamiento de las peleas el año pasado, y tiene previsto enfrentarse a Ruslan Provodnikov el 18 de abril en el segundo combate de su regreso.

Los dos boxeadores más destacados de su generación volverán a enfrentarse 11 años después de que Mayweather venciera a Pacquiao por decisión en una pelea que no estuvo a la altura de la década de expectación que la precedió. Los promotores del combate sostuvieron que aun así fue el combate más rentable de la historia, al establecer récords de pago por evento y atraer la atención mundial.

“Ya peleé y le gané a Manny una vez”, manifestó Mayweather en un comunicado. “Esta vez será el mismo resultado”.

Pacquiao reveló después que peleó con una lesión en el hombro porque no quería posponer un evento tan importante. No pudo aplicar su habitual presión ofensiva sobre Mayweather, quien empleó su estrategia acostumbrada de priorizar la defensa mientras avanzaba con calma hacia la victoria.

“Los aficionados han esperado lo suficiente; se merecen esta revancha”, expresó Pacquiao. “Quiero que Floyd viva con esa única derrota en su historial profesional y que siempre recuerde quién se la dio”.

El primer enfrentamiento entre ambos ocurrió más de un lustro después de que los aficionados empezaran a reclamar a gritos un emparejamiento evidente entre dos grandes de tamaño similar. En distintos momentos, ambos bandos culparon al otro por la demora, pero Mayweather siempre sostuvo que pelearía con quien quisiera, cuando quisiera, lo que llevó a muchos aficionados a sentir que Mayweather esperó para aceptar el combate hasta que consideró que la edad le había quitado algo de filo a los famosos y feroces golpes de Pacquiao.

Ambos peleadores están ahora a más de una década de sus mejores años, pero Mayweather y Pacquiao siguen siendo dos de los nombres más grandes del boxeo.

Después de que Mayweather venciera a Conor McGregor en 2017 y se retirara con marca de 50-0, pasó gran parte de sus 40 compitiendo en lucrativas “exhibiciones” de boxeo contra youtubers y rivales marginales, mientras en gran medida mantenía su lujoso estilo de vida fuera del cuadrilátero. Actualmente mantiene disputas legales con múltiples presuntos acreedores por asuntos que van desde el impago del alquiler de un apartamento en Manhattan hasta facturas pendientes de joyería.

Pacquiao se postuló sin éxito a la presidencia de su natal Filipinas y luego perdió en las elecciones al Senado filipino el mayo pasado. Regresó al ring dos meses después de ese revés, al pelear contra el campeón welter del CMB, Mario Barrios, y empatar por decisión mayoritaria mientras intentaba convertirse en el campeón welter de mayor edad.

La revancha es el combate más reciente que llega a Netflix, mientras la plataforma continúa asegurando peleas de primer nivel para su programación de deportes en vivo. El servicio de streaming presentó el año pasado la victoria de Terence Crawford sobre Canelo Álvarez, y mostrará en abril la pelea de regreso del campeón de peso pesado Tyson Fury.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes