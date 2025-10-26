Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Coward encesta seis triples y anota 27 puntos en victoria de Grizzlies 128-103 sobre Pacers

Clay Bailey
Sábado, 25 de octubre de 2025 23:22 EDT
PACERS GRIZZLIES
PACERS GRIZZLIES (AP)

El novato Cedric Coward anotó 22 de sus 27 puntos en la segunda mitad, y los Grizzlies de Memphis consiguieron el sábado por la noche una victoria de 128-103 sobre los Pacers de Indiana.

Ja Morant terminó con 19 puntos y Jaren Jackson Jr. anotó 17. Coward, la selección número 11 del draft de Washington State, acertó los seis intentos de tres puntos y terminó nueve de 13 en general. Ha alcanzado cifras de dos dígitos en los tres juegos.

Bennedict Mathurin lideró a Indiana con 26 puntos, acertando ocho de 12 desde la duela antes de salir con dolor en el pie derecho. Aaron Nesmith agregó 15 puntos, mientras que Obi Toppin y Pascal Siakam anotaron 13 cada uno, ya que los Pacers cayeron a 0-2.

Los Grizzlies venían de una vergonzosa derrota de 146-114 ante el Heat de Miami el viernes por la noche, donde estuvieron detrás por 45 puntos.

Después de una racha de 17-2 en el segundo cuarto, Memphis lideraba 60-52 al medio tiempo. Ambos equipos estaban lanzando menos del 45% desde la duela.

Relacionados

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in