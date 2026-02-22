Fofana y Mejbri denuncian que fueron objeto de nsultos racistas tras partido de la Premier

El defensor del Chelsea Wesley Fofana y el mediocampista del Burnley Hannibal Mejbri fueron blanco de insultos racistas en internet después del empate 1-1 de los equipos en la Liga Premier.

Ambos jugadores compartieron imágenes de mensajes racistas que recibieron de forma privada por Instagram tras el partido del sábado en Stamford Bridge.

Esto ocurrió días después de que la UEFA iniciara una investigación por las denuncias del delantero del Real Madrid Vinicius Junior, quien afirmó que fue víctima de insultos racistas en el campo por parte de Gianluca Prestianni, del Benfica, durante un partido de la Liga de Campeones en Lisboa.

Fofana, quien fue expulsado por recibir dos tarjetas amarillas contra el Burnley, publicó capturas de pantalla de los mensajes que le habían enviado y escribió en Instagram: “2026, sigue siendo lo mismo, nada cambia. A esta gente nunca la castigan”.

“Crean grandes campañas contra el racismo, pero en realidad nadie hace nada”.

Es 2026 y todavía hay gente así. Edúquense y eduquen a sus hijos, por favor”, escribió Mejbri en su historia de Instagram.

Chelsea señaló en un comunicado que los insultos dirigidos a Fofana eran “completamente inaceptables y van en contra de los valores del juego y de todo lo que defendemos como club”.

“Estamos inequívocamente con Wes”, indicaron en el comunicado. “Cuenta con todo nuestro apoyo, al igual que todos nuestros jugadores, que con demasiada frecuencia se ven obligados a soportar este odio simplemente por hacer su trabajo”.

“Trabajaremos con las autoridades y plataformas pertinentes para identificar a los responsables y tomar las medidas más contundentes posibles”.

Burnley indicó en su comunicado que “no hay lugar para esto en nuestra sociedad y lo condenamos sin reservas”.

___

Fútbol de AP: https://apnews.com/hub/soccer