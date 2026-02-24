Christian Horner dice que Max Verstappen no estuvo detrás de su salida de Red Bull

Christian Horner manifestó que no cree que Max Verstappen fuera “de ninguna manera” responsable de que lo apartaran como director del equipo Red Bull.

Horner fue relevado abruptamente de sus funciones tras 20 años en julio, a mitad de la temporada de Fórmula 1. Dejó formalmente el equipo en septiembre.

En comentarios incluidos en la próxima temporada de la serie documental de Netflix “Drive To Survive”, sus declaraciones más detalladas hasta la fecha sobre su salida, Horner señala que intuye que fue una decisión tomada por Oliver Mintzlaff, el director ejecutivo de Red Bull para proyectos corporativos e inversiones, y del entonces asesor Helmut Marko, más que de Verstappen y de su padre, Jos.

“Su padre nunca ha sido mi mayor admirador. Ha sido muy franco conmigo, pero no creo que los Verstappen fueran responsables de ninguna manera. Creo que esta fue una decisión que tomó Oliver Mintzlaff, con Helmut aconsejando desde la barrera”, señaló Horner.

“Creo que, en última instancia, las cosas cambiaron dentro del negocio, dentro del grupo. El fundador murió (el cofundador de Red Bull Dietrich Mateschitz, quien falleció en 2022), y después de la muerte de Dietrich creo que probablemente se consideró que quizá yo tenía demasiado control”, agregó.

En ese momento, Verstappen aún no se había comprometido a seguir con Red Bull para 2026, algo que hizo semanas después de que Horner fuera reemplazado por Laurent Mekies como director del equipo.

Marko había hecho comentarios públicos en los que expresaba preocupación por el futuro de Verstappen y por la posibilidad de que el cuatro veces campeón del mundo dejara Red Bull en virtud de una cláusula de rendimiento en su contrato. Marko anunció su propio retiro en diciembre.

Mekies orquestó una mejora en el rendimiento de Red Bull durante la segunda mitad de la temporada, lo que permitió que Verstappen llevara su defensa del título —finalmente infructuosa— hasta la última carrera del año, antes de que Lando Norris con un McLaren asegurara el campeonato.

“Siento una verdadera sensación de pérdida y dolor. Todo fue bastante repentino. Realmente no tuve la oportunidad de decir un adiós como corresponde”, comenta Horner sobre su salida del equipo en la serie de Netflix. “Me han quitado algo que no fue mi elección, algo que era muy valioso para mí”.

El anuncio de que Horner ya no era el director del equipo llegó más de un año después de que Horner fuera acusado de conducta indebida hacia una empleada del equipo.

Una investigación realizada en nombre de la empresa Red Bull desestimó la acusación, al igual que una investigación posterior llevada a cabo después de que la empleada apelara el fallo inicial, indicó Red Bull en ese momento.

Horner se mantuvo al frente del equipo de F1 durante todo el proceso.

