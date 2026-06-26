Cortinas rechazadas por Jerry Jones, llegan a su estadio para el Mundial

La casa de los Cowboys de Dallas tuvo un nuevo aspecto para el partido del jueves en el Mundial entre Japón y Suecia. La incorporación de cortinas para bloquear el sol en el extremo occidental del estadio no es algo que los aficionados de la NFL hayan visto antes.

Aunque el resplandor de la luz solar que entra y deslumbra por los enormes paneles de vidrio corredizos del extremo oeste del estadio de 1.200 millones de dólares ha provocado jugadas fallidas en partidos de fútbol americano, el multimillonario dueño de los Cowboys, Jerry Jones, ha rechazado tajantemente las sugerencias de colocar cortinas.

Pero la FIFA no estaba dispuesta a correr riesgos en el torneo de fútbol.

Los aficionados aún podían mirar hacia afuera para apreciar las vistas desde los paneles de vidrio del extremo oriental el jueves, pero el lado contrario ya lucía cubierto con cortinas negras para el partido. El estadio tiene una inusual orientación este-oeste de zona de anotación a zona de anotación, a diferencia de la mayoría de los recintos de fútbol americano en Estados Unidos, que están orientados de norte a sur.

El resplandor del extremo oeste del AT&T Stadium —rebautizado como Dallas Stadium para el Mundial— ha afectado jugadas durante partidos de fútbol americano desde hace años, incluido el triunfo del Día de Acción de Gracias del pasado noviembre sobre Kansas City. Después de que el receptor de los Cowboys George Pickens no vio un pase lanzado hacia él, se cubrió los ojos al mirar de vuelta hacia el extremo oeste del estadio, bañado por el sol.

“El sol me daba en los ojos, así que no podía ver”, comentó tras el partido, Pickens, que estaba en su primera temporada con los Cowboys.

“Él ya lo sabía. Bienvenido a Dallas, hermano”, manifestó el también receptor CeeDee Lamb, quien tuvo sus propios problemas con un pase que nunca vio durante la temporada 2024.

Se han usado cortinas para algunos conciertos y en otros eventos en el estadio, pero Jones ha rechazado colocarlas para los partidos de los Cowboys. Jones aún no ha asistido a ningún partido del Mundial.

Dallas tiene nueve partidos del Mundial —más que cualquier otra sede—, pero este es el único encuentro en el que el horario ha hecho que el posible resplandor genere preocupación.

Jesse Nunez, que vive en Austin y visitaba el estadio por primera vez, dijo que notó que las cortinas estaban colocadas cuando llegó para el partido del jueves, y que le pareció una buena idea.

“Creo que deberían hacerlo para los partidos de fútbol americano; he visto jugadas en las que se nota que los jugadores no pueden ver”, dijo Nunez.

El partido comenzó a las 6 de la tarde hora local. Dado que la puesta de sol era a las 8:40 de la tarde, dependiendo de la nubosidad, existía la posibilidad de que el resplandor entrara durante el juego.

Unas horas antes del inicio, el estadio seguía bajo cielos grises. Pero aproximadamente una hora antes, el sol había empezado a asomarse.

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