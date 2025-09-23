Corte de París ordena juicio para activista de extrema derecha acusado de matar a rugbier argentino

El tribunal de apelación de París ordenó el martes que un hombre vinculado con la extrema derecha de Francia sea juzgado por un cargo de asesinato en el tiroteo fatal de Federico Martín Aramburú, un ex jugador de rugby argentino.

Aramburú fue baleado varias veces en la espalda en la madrugada horas del 19 de marzo de 2022, fuera de un bar en París. Tenía 42 años. El tiroteo siguió a un altercado.

El tribunal ordenó que Loik Le Priol sea juzgado por asesinato. Romain Bouvier, otro activista ultra derecha, ha sido acusado de intento de asesinato. Lyson Rochemir, pareja de Le Priol, enfrentará juicio por complicidad en un intento de asesinato.

No se ha fijado una fecha para el juicio.

Rochemir supuestamente condujo a Bouvier en el vehículo que siguió a Aramburú y luego, a petición de Le Priol, supuestamente alteró pruebas al estacionar el vehículo en un lugar diferente después del tiroteo.

También fue acusada de destruir pruebas al desechar la tarjeta SIM del teléfono celular de Le Priol.

Le Priol se dirigía a Ucrania cuando fue arrestado en Budapest, Hungría, varios días después del tiroteo, y Bouvier fue arrestado en Francia.

Ambos hombres estaban vinculados con la extrema derecha de Francia. Le Priol ha sido vinculado a GUD, un grupo prohibido de la ultra derecha conocido por su violencia.

Aramburú jugó 22 veces para Argentina como centro o ala. Anotó un try en una victoria sobre Georgia en la Copa Mundial de Rugby de 2007. Jugó con los clubes franceses Biarritz, Perpignan y Dax de 2004 hasta 2010.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes