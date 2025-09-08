Cora logra su victoria 600 con los Medias Rojas en triunfo 7-4 ante los Diamondbacks
El bateador emergente Nick Sogard conectó un doble de dos carreras que rompió el empate en las últimas entradas, el cubano Aroldis Chapman extendió su racha sin hits a 17 apariciones al ponchar a cuatro en la novena entrada y Alex Cora consiguió su victoria número 600 como manager de Boston cuando los Medias Rojas se recuperaron el domingo para vencer 7-4 a los Diamondbacks de Arizona.
Boston puso a dos en base en la novena contra Taylor Rashi (0-1) y Sogard siguió con un doble ante Andrew Saalfrank. El venezolano Carlos Narváez añadió un sencillo impulsor de carrera.
La racha sin hits de Chapman, que abarca 14 2/tres entradas desde el 26 de julio, es la tercera más larga desde 1901.
Garrett Whitlock (6-3) escapó de un aprieto en la séptima y lanzó uno 2/3 entradas sin permitir carreras.
Boston se mantuvo a 2 1/2 juegos detrás de los Yankees de Nueva York por el primer comodín de la Liga Americana y se acercó a tres 1/dos juegos de Toronto, líder del Este de la Liga Americana.
Por los Diamondbacks, el venezolano Gabriel Moreno de 4-2 con una anotada y una producida. El mexicoamericano Alek Thomas de 3-1 con una anotada.
___
Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.