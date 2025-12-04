Cooper Flagg y Mavs extienden su 1ra racha ganadora a 3 partidos con victoria sobre Heat

Cooper Flagg anotó 22 puntos, Anthony Davis sumó 17 unidades y el mismo número de rebotes, y los Mavericks de Dallas extendieron su primera racha de victorias de la temporada a tres, al imponerse el miércoles por 118-108 sobre el Heat de Miami.

El novato Ryan Nembhard, no seleccionado en el draft, logró 15 puntos y estableció su mejor número de asistencias en la temporada con 13, un partido después de imponer una marca personal de 28 unidades en un triunfo por 131-121 sobre Denver.

Klay Thompson anotó 17 puntos en su papel relativamente nuevo desde el banquillo.

Kel’el Ware consiguió 22 puntos y diez rebotes por Miami, mientras que Tyler Herro anotó 20 unidades pero no sumó más después del descanso en su quinto encuentro de la temporada tras someterse a una cirugía para reparar un problema que afectaba su tobillo y pie izquierdo.

El Heat jugó sin su máximo anotador Norman Powell, quien sufre un esguince en el tobillo izquierdo. El pívot de Dallas, Daniel Gafford, salió en la segunda mitad con una lesión en el tobillo izquierdo y no regresó.

Flagg, el novato seleccionado como número uno en general en el draft, se combinó con Davis para anotar los últimos ocho puntos de Dallas después de que Miami redujo un déficit de 17 puntos en la segunda mitad a cuatro con tres minutos restantes gracias a una canasta de Bam Adebayo, quien anotó 21 puntos.

Davis jugó partidos consecutivos por primera vez desde que se perdió un mes de actividad debido a una distensión en la pantorrilla izquierda.

