Cooper Flagg anota 25 y logra 12 asistencias en triunfo de Mavericks 130-93 sobre Nets

Cooper Flagg anotó 25 puntos y logró un récord personal de 12 asistencias para su tercer doble-doble consecutivo y el cuarto de la temporada, mientras los Mavericks de Dallas vencieron la noche del domingo por 130-93 a los Nets de Brooklyn.

Kyrie Irving sumó 21 puntos y Daniel Gafford aportó 18, mientras los Mavericks disputaban el primero de dos partidos consecutivos en casa.

Michael Porter Jr. registró 19 puntos y nueve rebotes por los Nets, que fueron barridos en una serie de dos partidos consecutivos para abrir una gira de cuatro encuentros como visitantes. Nolan Traore añadió 14 puntos.

Los Nets no estuvieron abajo en el marcador hasta los dos últimos minutos de la derrota del sábado 124-121 en Atlanta, pero nunca estuvieron al frente ante los Mavericks.

Los Mavericks lanzaron con el mejor porcentaje de la temporada, 57,1%, y anotaron su mayor cantidad de puntos de la campaña el domingo. Se fueron al descanso con ventaja de 66-46, y el margen final de 37 puntos fue el más amplio del partido.

Julius Randle, de Brooklyn, creció en el área de Dallas y llegó al encuentro promediando 23,5 puntos en sus partidos de regreso a casa, pero terminó con 13 puntos.

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