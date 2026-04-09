Conine y Norby conectan jonrones y guían a Marlins a vencer 7-4 a Rojos

Griffin Conine y Connor Norby conectaron jonrones la noche del miércoles para guiar a los Marlins de Miami a una victoria por 7-4 sobre los Rojos de Cincinnati.

Xavier Edwards y Jakob Marsee aportaron dos hits y una carrera impulsada cada uno para los Marlins, que cortaron la racha de cinco triunfos consecutivos de Cincinnati.

El abridor dominicano de Miami, Eury Pérez (1-1), permitió cuatro carreras —dos limpias— y seis hits en cinco entradas. El derecho ponchó a seis y dio una base por bolas.

Ryan Gusto, Andrew Nardi y Lake Bachar relevaron a Pérez con una entrada cada uno. Michael Petersen sorteó dos sencillos en una novena sin carreras para conseguir el primer salvamento de su carrera.

Brady Singer (0-1) permitió seis carreras, cinco limpias, y 10 hits en 2 2/3 entradas.

Los Rojos atacaron rápido con dos carreras sucias en la primera. El dominicano Elly De La Cruz anotó desde segunda cuando el antesalista de Miami Graham Pauley cometió un error y Stewart anotó con el doble productor del venezolano Eugenio Suárez.

La ventaja duró poco, ya que los Marlins empataron en la parte baja con el doble productor del dominicano Agustín Ramírez y el sencillo impulsor de Liam Hicks.

Por los Rojos, el dominicano Noelvi Marte de 4-1.

Por los Marlins, el panameño Leo Jiménez de 2-1.

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