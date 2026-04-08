Rojos echan a Alcántara en la 9na y vencen 6-3 a Marlins en 10ma para hilar 5to triunfo
Anthony Bender hizo un lanzamiento descontrolado que empató el juego con dos outs en la novena entrada, después de que Cincinnati sacó del juego a Sandy Alcántara, y los Rojos doblegaron el martes 6-3 a los Marlins de Miami.
Nathaniel Lowe conectó un sencillo que significó la ventaja al encender una décima entrada de cuatro carreras, para que los Rojos extendieran a cinco su racha de victorias.
Matt McLain conectó dos dobles y remolcó dos carreras por Cincinnati, que mejoró a 5-0 como visitante y que, con una marca global de 8-3, igualó su mejor inicio desde 2011.
Alcántara llevaba una blanqueada de dos hits al llegar al noveno capítulo y no había permitido carreras en 24 entradas esta campaña. Miami lo respaldó con rodados productores de sus compatriotas dominicanos Otto López y Heriberto Hernández en la segunda entrada ante Andrew Abbott.
McLain pegó un doble con un out en la novena, el dominicano Elly de la Cruz recibió una base por bolas y Bender entró a relevar. Los Rojos concretaron un doble robo, Sal Stewart elevó de sacrificio y el lanzamiento descontrolado de Bender le significó su segundo salvamento desperdiciado.
Lowe conectó un sencillo para poner el 3-2 en la décima ante Calvin Faucher (1-1). McLain pegó un doble de dos carreras y De la Cruz añadió un rodado impulsor para ampliar la ventaja a 6-2.o.
Emilio Pagán (1-0) otorgó dos bases por bolas en la novena y salió de un atasco con corredores en segunda y tercera y un out al ponchar al dominicano Agustín Ramírez y retirar a Jakob Marsee con un elevado.
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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes
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