Raptors arrollan al Heat 121-95, resultado que asegura que Miami dispute el mini-torneo

Scottie Barnes anotó 25 puntos, Brandon Ingram terminó con 23 y los Raptors de Toronto vencieron a Miami el martes por 121-95, un resultado que aseguró que el Heat dispute el mini-torneo por cuarta temporada consecutiva.

Jakob Poeltl anotó 17 unidades por los Raptors (44-35), que se colocaron a un juego del Atlanta —que no tuvo actividad— por el puesto número 5 en la lucha por los playoffs de la Conferencia Este. Toronto busca su primera aparición en los playoffs desde 2022 y lidera a Filadelfia (43-36) por un juego en la carrera por el sexto y último boleto garantizado en el Este.

RJ Barrett anotó 16 y Jamal Shead repartió 11 asistencias desde la banca por Toronto.

Una racha de 19-2 de los Raptors en la primera mitad convirtió un déficit de dos puntos en una ventaja de 13, y Toronto mantuvo una diferencia de dos dígitos prácticamente durante todo el resto del partido.

Andrew Wiggins anotó 24 puntos por Miami (41-38), que probablemente necesita ganar sus últimos tres partidos para tener alguna posibilidad realista de evitar el décimo puesto de cara al torneo de play-in por segundo año consecutivo.

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