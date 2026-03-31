Congo supera 1-0 a Jamaica y es el 47mo de 48 clasificados al Mundial

Con un gol en la prórroga, República Democrática del Congo superó el martes 1-0 a Jamaica y se convirtió en la penúltima selección clasificada a la Copa del Mundo que se realizará este verano.

Axel Tuanzebe consiguió el tanto tras un saque de esquina a los 100 minutos. Los defensores jamaiquinos no atinaron a alejar el balón, que llegó al centro del área, donde el zaguero del Burnley de la Liga Premier inglesa simplemente lo empujó hacia el arco.

Se requirió de la repetición en video para convalidar el gol. Las imágenes descartaron que el balón hubiera impactado la mano de Tuanzebe.

Congo nunca ha disputado un Mundial con ese nombre, aunque participó en la edición de 1974 en Alemania, como Zaire. Gracias a su victoria en el duelo definitivo del repechaje intercontinental en el Estadio Akron de la ciudad Mexicana de Guadalajara, el equipo congoleño completó el Grupo K de la Copa del Mundo, donde enfrentará a Colombia, Portugal y Uzbekistán.

Los Reggae Boyz se quedaron fuera de lo que hubiera sido el segundo Mundial en su historia. Sólo han participado una vez en el máximo torneo del fútbol, en Francia 1998.

Congo pareció ponerse en ventaja dos veces durante el tiempo regular. A los 4 minutos, un gol de Nathanael Mbuku fue invalidado y a los 85 ocurrió lo mismo con un tanto de Samuel Moutossamy, en ambas ocasiones por fuera de juego.

El resto del partido transcurrió prácticamente sin disparos a gol por parte de dos equipos que se concentraron en defender.

Por la noche, también en México, se completaba la lista de 48 selecciones participantes en el Mundial. Bolivia jugaba contra Irak en Monterrey para decidir quién completa el Grupo I, donde se encuentran ya Francia, Noruega y Senegal.

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