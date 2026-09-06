Conforto pega jonrón, Hoerner suma 3 hits y Cachorros vencen a Marlins por 6-5

Michael Conforto conectó un jonrón y un sencillo, Nico Hoerner sumó tres imparables y una carrera impulsada, y los Cachorros de Chicago superaron el sábado 6-5 a los Marlins de Miami.

Michael Busch y el panameño Miguel Amaya conectaron sendos dobles y sencillos por los Cachorros, que terminaron con 13 hits. Pete Crow-Armstrong, jardinero estelar de Chicago, pegó un sencillo, recibió una base por bolas e impulsó una carrera, mientras que Ian Happ sumó dos hits y dos carreras impulsadas.

Kyle Stowers y Griffin Conine conectaron jonrones para dos de los seis hits de los Marlins.

Ryan Rolison (8-1) consiguió el último out del séptimo y el primero del octavo para llevarse la victoria. Ryan Zeferjahn lanzó los últimos 1 2/3 innings para su quinto salvamento.

Después de que un tercer strike cantado con cuenta de 3-2 y dos outs ante Conine en la novena entrada fue revertido tras la revisión del ABS, Zeferjahn retiró al dominicano Otto López con un elevado al jardín derecho.

El abridor mexicano de los Cachorros, Javier Assad, permitió tres carreras y tres hits en 4 2/3 innings. Reincorporado desde la Triple-A el sábado, Assad otorgó cinco bases por bolas y ponchó a tres.

Caleb Thielbar relevó a Assad con un corredor en base en la quinta y permitió el batazo de Conine a las gradas superiores del jardín derecho, con el que Miami se acercó a 5-4.

Busch impulsó una carrera con un sencillo en la sexta para poner el encuentro 6-4, antes de que Miami volviera a recortar la diferencia a una con el jonrón solitario de Stowers en la séptima.

El jonrón solitario de Conforto y el sencillo de dos carreras de Happ en la tercera entrada ante el abridor de los Marlins, Ryan Gusto (1-4), pusieron a los Cachorros arriba 3-0.

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