Jonrón de 3 carreras de Iván Herrera en la 9na lleva a Cardenales a triunfo 7-6 sobre Rockies

Iván Herrera conectó un jonrón de tres carreras en la novena entrada y los Cardenales de San Luis remontaron para imponerse el viernes 7-6 sobre los Rockies de Colorado, lo que apretó una concurrida lucha por el último comodín de la Liga Nacional.

San Luis alcanzó a Miami con marca de 71-71. Ambos equipos persiguen a San Diego (74-67) y Arizona (74-68) en la carrera por el último boleto de postemporada del Viejo Circuito.

Los Cardenales estaban abajo 6-4 en la novena, cuando Thomas Saggese recibió una base por bolas para abrir el inning ante Jordan Romano (0-3) y se robó la segunda con un out. Avanzó a tercera cuando el dominicano José Fermín se embasó por un error del antesalista Connor Norby en un tiro.

El panameño Herrera conectó un slider con cuenta de 1-2 y lo envió a 430 pies por el jardín central para su 15º jonrón.

A Romano se le cargó su cuarto salvamento desperdiciado.

Riley O'Brien ponchó a dos en la novena para su 36º salvamento. Tras cometer un error de tiro en un intento de sorprender a un corredor que permitió que la potencial carrera del empate avanzara a segunda base, O'Brien ponchó al novato Cole Carrigg para terminar el juego.

Cade Winquist (1-0) lanzó 1 2/3 entradas sin permitir carreras para lograr su primera victoria en las Grandes Ligas.

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