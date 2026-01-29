Con una ráfaga de triples y 27 puntos de Curry, Warriors vencen 140-124 a Jazz
Stephen Curry anotó 27 puntos, Moses Moody añadió 26 y los Warriors de Golden State doblegaron el miércoles 140-124 al Jazz de Utah.
El brasileño Gui Santos sumó 16 puntos desde el banquillo por los Warriors, que encestaron 23 triples y no estuvieron en desventaja en los últimos tres cuartos. Moody lideró a Golden State con cinco triples.
Brice Sensabaugh anotó 22 puntos desde el banquillo por Utah. Keyonte George contabilizó 19 puntos y siete asistencias, mientras que Ace Bailey finalizó también con 19 puntos por el Jazz en tanto que Lauri Markkanen anotó 18.
Utah redujo un déficit de 22 puntos a un sólo dígito al entrar en el último cuarto. El Jazz se acercó a 108-100 con un par de tiros libres de Isaiah Collier con 9:52 minutos restantes.
Curry aportó canastas consecutivas para restablecer una ventaja de dos dígitos.
Golden State se valió de una racha de 20-2 para ponerse 136-109 con 3:29 minutos restantes. Disparó desde el perímetro temprano, acertando 15 de 31 desde larga distancia antes del descanso.
Ocho jugadores diferentes encestaron desde fuera para los Warriors en la primera mitad. Buddy Hield y Moody sumaron tres cada uno antes del descanso.
