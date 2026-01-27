Timberwolves vencen 108-83 a Warriors y rompen racha de cinco derrotas

Rudy Gobert consiguió 15 puntos y 17 rebotes mientras los Timberwolves de Minnesota derrotaron 108-83 a los Warriors de Golden State el lunes por la noche en un juego que careció de gran parte de su habitual poder estelar.

Los Warriors jugaron sin los titulares Stephen Curry (rodilla) y Draymond Green (espalda), mientras que Anthony Edwards de Minnesota fue descartado a última hora para descansar una lesión recurrente en el pie derecho.

Julius Randle lideró a Minnesota con 18 puntos y Bones Hyland aportó 17. Naz Reid y Donte DiVincenzo anotaron 15 cada uno para los Timberwolves, quienes rompieron una racha de cinco derrotas consecutivas, su peor racha desde que perdieron cinco seguidos en diciembre de 2022.

Quinten Post lideró a Golden State con 13 puntos. Brandin Podziemski anotó 12 unidades y capturó siete rebotes, mientras que Gui Santos tuvo 11 tantos y diez rebotes para los Warriors, quienes tuvieron su peor porcentaje de la temporada en tiros de tres puntos con un 23.1% (nueve de 39).

Una noche después de que los Warriors rompieran la racha de 103 juegos de Minnesota anotando al menos 100 puntos —la tercera más larga en la historia de la NBA— los Timberwolves superaron un inicio frío desde el campo y 23 pérdidas de balón.

Minnesota tomó el control del juego con una racha de 21-4 para cerrar el segundo cuarto. Randle anotó diez puntos en la racha, lo que dio a los Timberwolves una ventaja de 53-38 al medio tiempo.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes