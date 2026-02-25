Con un entorno distinto al previsto, México realiza audición final de jugadores ante Islandia

Con un entorno distinto al que originalmente habían previsto los dirigentes, México realizará una última audición de jugadores de cara al Mundial del 2026 este miércoles por la noche, cuando enfrente a Islandia.

El encuentro amistoso se realizará en el estadio Corregidora de Querétaro, ciudad del centro de México donde se tuvo que posponer un encuentro por la séptima fecha del torneo Clausura el domingo, debido a los hechos de violencia desatados en el país luego de la muerte del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Osegurera Cervantes.

“Como mexicanos estamos sensibles al momento que se vive, pero nos compete lo deportivo y trataremos de hacerlo lo mejor posible”, dijo el entrenador Javier Aguirre. “Me garantiza la gente de Federación que hay seguridad para nosotros y el grupo está tranquilo, a ver si mañana somos capaces de hacer un buen partido”.

Para enfrentar a los islandeses, Aguirre tuvo que echar mano de jugadores de la liga local, dado que el encuentro no se lleva a cabo en una Fecha FIFA.

Se trata del último partido de preparación bajo esas condiciones.

Aguirre dijo previamente que para enfrentar a Portugal el 28 de marzo y a Bélgica el 31, usará a la mayoría de los jugadores que estarán en la lista final para enfrentar el Mundial del 2026.

México debuta el 11 de junio ante Sudáfrica en el estadio Azteca.

“Hay gente aquí que tengo ciertas dudas y que pudimos traer a Islandia para disiparlas”, dijo el entrenador. “Está claro que hay pocos espacios y ojalá mañana individualmente tengan un buen rendimiento todos, colectivamente será difícil. Es la primera vez que estamos todos juntos”.

Una de las posiciones que sigue intrigando al entrenador es la de lateral derecho, donde ha probado media docena de jugadores en los últimos 18 meses. Otra es el volante por izquierda donde nadie se ha consolidado.

“Hemos visto sesenta y algo de jugadores y la lista no está cerrada para nadie, salvo que alguien tenga una incapacidad médica como algunos casos concretos que ustedes saben que han sido operados, pero todos tienen las puertas abiertas”, añadió.

México tiene una larga lista de jugadores que están lesionados y en duda para el Mundial, entre ellos el delantero del Milan Santiago Giménez, el atacante del Anderlecht de Bélgica César Huerta, el volante del Dinamo de Moscú Luis Chávez y el volante del Tijuana Gilberto Mora.

“Creo que (a Mora) su juventud le va a ayudar, pero en este punto no está disponible ni para Tijuana, ni para nosotros”, agregó Aguirre. “En qué tiempo volverá no lo sé y no lo sabe nadie.”

