Raiders describen rasgos que quieren en su QB franquicia, pero callan sobre Fernando Mendoza

El gerente general de los Raiders John Spytek nunca pronunció el nombre de Fernando Mendoza mientras hablaba en el combine anual de cazatalentos de la NFL el martes.

No lo necesitaba.

Mientras Spytek repasó la lista de rasgos que necesita en un quarterback franquicia —humildad, altruismo, un estudiante incansable del juego, capaz de marcar el tono en el vestuario—, parecía que estaba usando las mismas palabras y frases que sus compañeros universitarios emplearon con tanta frecuencia para describir a Mendoza durante la campaña del Trofeo Heisman de la temporada pasada.

Y para Las Vegas, el equipo dueño de la selección número 1 en el draft de la NFL de abril, elegir a Mendoza parece lo más natural.

“Es un deporte tan duro que tu espíritu competitivo tiene que estar muy alto”, comentó Spytek. “Tienes que estar dispuesto a seguir jugando, ya sabes, en circunstancias difíciles y, para mí, siempre se reduce al amor por el juego. Los tipos que de verdad aman el fútbol americano, les encanta practicar, les encanta prepararse, les encanta ver video, les encanta jugar lesionados, así que creo que esas cosas son, en cierto modo, innegociables”.

Mendoza mostró todo eso y más en su única temporada en Indiana. El hijo de cubanos demostró su temple con un pase increíble en el último minuto para vencer a Penn State; se perdió solo una jugada del partido por el campeonato de la Big Ten después de lesionarse en su primer lanzamiento; y se abrió paso retorciéndose hasta la zona de anotación para el touchdown decisivo en el partido por el campeonato nacional en Miami.

A los Raiders sin duda les vendría bien algo de esa magia después de haber utilizado a 10 quarterbacks titulares distintos en las últimas cuatro temporadas. No han tenido un quarterback franquicia indiscutible desde que Derek Carr fue dejado en libertad en febrero de 2023.

Se suponía que Geno Smith llenaría ese vacío tras ser adquirido en un canje la temporada baja pasada, pero una racha de 10 derrotas sumió a los Raiders a una espiral negativa hasta quedar con un récord de 3-14, poniendo en peligro el futuro de Smith con la franquicia.

Ahora, Las Vegas busca un nuevo comienzo.

Los Raiders despidieron al entrenador Pete Carroll y lo reemplazaron por Klint Kubiak, el coordinador ofensivo de los Seahawks de Seattle, flamante campeones del Super Bowl. Ahora tienen la oportunidad de encontrar la pareja perfecta para el corredor Ashton Jeanty, la selección de primera ronda del año pasado.

“Creo que quieres limitar la cantidad de presión que recae sobre ese tipo desde el inicio”, señaló Spytek. “Tampoco soy necesariamente partidario de mandarlo ahí afuera de inmediato. Así que, ya sabes, tener a otro jugador de calidad que pueda desempeñarse en la posición de quarterback podría ayudar. Si tienes a un quarterback joven, quieres una gran línea ofensiva, un juego terrestre, todas las cosas que realmente pueden limitar sus probabilidades de que lo destrocen —y una gran defensa también”.

Aunque Spytek dijo que escuchará ofertas de canje y que no pondrá la necesidad por encima del valor, todo indica que Mendoza sería la combinación perfecta para Las Vegas —hasta por las raíces bostonianas de Mendoza y su cercanía con Tom Brady, el copropietario de los Raiders, quien jugó tanto con los Patriots como en Florida, donde Mendoza asistió a la escuela secundaria.

“Creo que quien sea que juegue de quarterback para los Raiders tiene una oportunidad única de aprender del mejor”, manifestó Spytek. “Ya sabes, Tom tiene mucha humildad, y solo porque él lo hizo de cierta manera, no espera que tú también lo hagas así. Pero hay algunas cosas en las que no cede, y creo que, sea quien sea el quarterback de los Raiders, Tom es un gran recurso”.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes