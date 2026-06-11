Con Shakira, México hace historia al inaugurar su tercer Mundial

Con Shakira a la cabeza de una cartelera musical estelar, el estadio Azteca de la Ciudad de México es el escenario para el puntapié inicial del Mundial 2026.

El espectáculo de inauguración arrancó una hora y media antes del partido entre el coanfitrión México y Sudáfrica, que abrirá una Copa del Mundo histórica, que por primera vez engloba a 48 selecciones y tendrá un récord de 104 partidos.

Con un aforo para 80.824 espectadores, el Azteca es el más grande de todos los estadios de este Mundial. Además de la colombiana, subirán al escenario nombres como los ídolos locales Maná y Lila Downs y los fenómenos taquilleros Danny Ocean y J Balvin en la “trilogía de espectáculos inaugurales” diseñada por la FIFA.

La cantante colombiana, protagonista de algunos de los temas más recordados del torneo como Waka Waka, regresa a la máxima instancia del fútbol. Ésta vez, interpretará Dai Dai, la canción oficial de esta edición, al lado de Burna Boy, referente global del afrobeat.

La representación mexicana estará a cargo de Alejandro Fernández, exponente de la música ranchera; la cantante y compositora Lila Downs, referente del folk contemporáneo; Maná y la estrella pop Belinda. Igualmente se suman al espectáculo los Ángeles Azules, emblemático grupo de la cumbia mexicana y la cantante sudafricana Tyla.

México hace historia

Hoy, México hizo historia.

Después de haber coronado leyendas del fútbol como Pelé, en 1970, y Diego Maradona, en 1986, el país acoge su tercer Mundial. Ninguna otra nación del mundo, ni las potencias europeas ni la pentacampeona Brasil, han sido anfitriones de la máxima cita del fútbol como México.

En 2026, será coanfitrión al lado de Canadá y Estados Unidos para una edición histórica, que contará por primera vez con 48 selecciones y un récord de 104 partidos. A pesar de que tan solo 13 de ellos se disputarán en territorio mexicano, distribuidos entre la capital, Guadalajara y Monterrey, México abrazó el Mundial como si fuera suyo.

Aquí, más que un evento deportivo, el Mundial se ha plasmado en la expresión máxima de la pasión nacional y convertido en puente para unir generaciones.

“Es una emoción indescriptible”, aseguró conmocionado Sadox Delgado, de 62 años. “El fútbol todos los tenemos en la sangre... y eso nos hace sentir vivos”.

Nacido en 1963, Delgado es uno de los pocos que han tenido el privilegio de acompañar, ni una ni dos sino tres veces, un Mundial en casa.

La primera, cuando todavía era un niño, fue testigo directo de cuando el Brasil de Pelé conquistó el tricampeonato, en 1970. La segunda, ya adulto, presenció la "Mano de Dios” de Maradona en el memorable duelo cuartos de final frente a Inglaterra. Argentina acabó conquistando su segundo título mundial.

Ahora, vuelve al estadio acompañado de hijos, nietos y sobrinos, parte de toda una nueva generación de fanáticos que, pese a la brecha de edad, comparten la misma pasión.

“Los mexicanos somos muy fiesteros y estoy muy emocionada por todas las sensaciones que vayamos a vivir hoy”, dijo Camila López, de 22 años. Pese a que no es una aficionada habitual de los Mundiales, no pudo escapar de la fiebre mundialista que la contagió. “Soy muy afortunada de poder vivirlo y verlo por primera vez, y en mi país”.

Ausencia notable

Para la jornada, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, decretó un día semi festivo: anunció la suspensión de clases y ha recomendado el trabajo remoto a fin de que la nación pueda acompañar y vivir la inauguración.

Pese a elogios vertidos por la FIFA a su gestión para la concreción de este Mundial, Sheinbaum ha sorprendido el mundo al anunciar que no concurrirá al partido inaugural. Tampoco pretende acudir a otros encuentros, rompiendo con una larga tradición de líderes de otros países. Ha cedido su entrada - el boleto número 001 - a una joven indígena y aseguró que verá los juegos con el público general desde la pantalla gigante instalada en la principal plaza de la capital.

Muchos han visto el movimiento como una protesta sutil a los estratosféricos precios de las entradas, que por primera vez en la historia del torneo han obedecido a los llamados precios dinámicos del mercado. Otros atribuyen su notable ausencia al delicado escenario político del país, donde la tensión social se ha recrudecido en las últimas semanas.

Desde maestros hasta familiares de desaparecidos, diversos gremios y sindicatos han convocado manifestaciones en búsqueda de que sus consignas sean reconocidas gracias al foco que brinda el torneo.

Desgaste social y seguridad reforzada

Las protestas ya han colapsado el denso tráfico de la Ciudad de México en los últimos días.

Para este jueves hay más previstas, y con la expectativa de converger hacia el estadio. Ante las sendas convocatorias, las autoridades mexicanas impusieron cortes viales en distintos puntos de la ciudad y cerraron todos los accesos vehiculares en las cercanías del recinto deportivo y los fan fest.

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Mundial AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa