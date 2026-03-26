Con Reese y Riley, Wizards cortan racha de 16 derrotas y vencen 133-110 a Jazz

Juju Reese anotó 26 puntos y capturó 17 rebotes, Will Riley sumó 19 puntos y 10 tableros, y los Wizards de Washington rompieron la noche del miércoles una racha de 16 derrotas con una victoria por 133-110 sobre el Jazz de Utah .

Fue la primera victoria de Washington desde el 20 de febrero contra Indiana.

Cody Williams anotó 24 puntos por el Jazz, que ha perdido 15 de 18. Blake Hinson agregó 21 puntos, la mayor cifra de su carrera, y John Konchar tomó 14 rebotes.

Reese y Riley son la primera pareja de novatos de los Wizards en lograr dobles-dobles en el mismo partido desde John Wall y Jordan Crawford el 23 de marzo de 2011 ante los Clippers de Los Ángeles , según Sportradar.

En un duelo de equipos que muchos creen que están perdiendo a propósito para mejorar sus opciones en el draft, los Wizards nunca estuvieron abajo y se despegaron por 37 puntos hacia el final del tercer cuarto. Pero Utah firmó una racha de 23-2 en el cuarto periodo y se acercó a 13 a mitad del parcial.

Los Wizards superaron al Jazz en rebotes 56-40.

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The Associated Press creó esta historia utilizando tecnología proporcionada por Data Skrive y datos de Sportradar.

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