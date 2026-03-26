Caitlin Clark trabaja como fotógrafa de los Pacers ante LeBron y los Lakers

La estrella del Fever de Indiana, Caitlin Clark, hacía un tipo distinto de tiro mientras los Pacers de Indiana recibían a LeBron James, Luka Doncic y los Lakers de Los Ángeles la noche del miércoles.

Clark, con un chaleco de prensa, recibió acreditación de los Pacers como fotógrafa y tomó fotos a lo largo de la línea de fondo. Antes del partido, le entregaron un asiento plegable con su logotipo personal.

“Se viene material bueno”, publicó Clark en redes sociales.

Clark entra en su tercera temporada con el Fever. Tras perderse la mayor parte de la campaña pasada por lesiones, volvió a la acción a principios de este mes en el Torneo Clasificatorio para la Copa del Mundo de la FIBA. Lideró a Estados Unidos en anotación con 11,6 puntos por partido, mientras las estadounidenses terminaron 5-0.

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