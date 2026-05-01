David Stearns dice que Mets planean mantener a Carlos Mendoza como mánager pese a marca 10-21

A pesar de un inicio de 10-21 y una reciente racha de 12 derrotas consecutivas, los Mets de Nueva respaldan la continuidad de Carlos Mendoza como mánager, según el presidente de operaciones de béisbol David Stearns.

Los Mets pusieron fin a una racha de 12 derrotas consecutivas, la peor en la historia de la franquicia, el 22 de abril con una victoria 3-2 sobre los Mellizos de Minnesota. Desde entonces han perdido cinco de los últimos seis, incluida una barrida de los Rockies. El récord de 10-21 de Nueva York es el peor de las Grandes Ligas.

“Sabemos que nuestro récord no es el que queremos, y sabemos que somos capaces de más. No vemos esto como un problema del mánager, y no tenemos intención de hacer un cambio”, dijo Stearns a mlb.com.

Los Mets están últimos en la División Este de la Liga Nacional, a dos juegos de los Filis de Filadelfia, que cesaron al mánager Rob Thomson el martes por la mañana. Desde entonces, los Filis han ganado tres seguidos bajo el mánager interino Don Mattingly.

Mendoza fue contratado en 2023 y está en el último año garantizado de un contrato de tres años. El venezolano tiene una marca global de 182-173 con Nueva York.

Los Mets se derrumbaron en 2025, al pasar del mejor récord de las mayores en junio a apenas terminar por encima de .500. Finalizaron segundos en el Este de la Liga Nacional con marca de 83–79.

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