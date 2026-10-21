Con gol decisivo de Paredes, Boca vence a Vasco en el Maracaná y avanza a final de la Sudamericana

Con un gol del capitán Leandro Paredes a dos minutos del final, Boca Juniors derrotó el martes 3-1 a Vasco da Gama en Río de Janeiro y clasificó a la final de la Copa Sudamericana.

Paredes, que se recuperó a tiempo de un desgarro en la pierna derecha, rompió el empate en la eliminatoria a los 88 minutos con un remate de larga distancia que le dio el triunfo a Boca por un global de 3-2 en una emocionante semifinal.

El equipo xeneize, campeón del torneo en 2004 y 2005, se adelantó en el primer tiempo con los tantos de Lautaro Di Lollo y Miguel Merentiel, pero Vasco igualó momentáneamente el cruce con la anotación de José Luis “Puma” Rodríguez a los 66 minutos.

El rival de Boca en la final, que se disputará el 21 de noviembre en Barranquilla, se conocerá el miércoles con el enfrentamiento entre Montevideo City Torque y Atlético Mineiro, que tiene en ventaja al equipo brasileño por 3-0.

En el estadio Maracaná, Boca Juniors sumó una página más a su laureado historial con su primer triunfo en Brasil desde diciembre de 2020.

Su última celebración en territorio brasileño había sido contra Internacional en Porto Alegre por la ida de los octavos de final de la Libertadores. La victoria le sirvió para cortar una racha de 11 encuentros sin ganar en Brasil.

Paredes, quien se perdió el cotejo de ida por una lesión en los isquiotibiales de la pierna derecha, comenzó en el banquillo, pero ingresó a los 57 minutos y en su única participación ofensiva le dio al club de la Ribera el pase a la final.

El centrocampista de 32 años envió un remate con un gran efecto que confundió al arquero Leo Jardim y perforó las redes cuando la eliminatoria parecía destinada a la definición por penales.

Antes del desenlace, Boca había igualado rápidamente la eliminatoria a los cuatro minutos con un córner lanzado por Lautaro Blanco, en el que Di Lollo superó en el duelo aéreo a Santiago Sosa y colocó el balón lejos del alcance de Jardim.

Vasco da Gama tardó varios minutos en recuperarse del gol encajado, pero en adelante controló la posesión con el manejo del zaguero Robert Renan y de los volantes Santiago Sosa y Alan Lescano.

El cuadro carioca no contó con una noche inspirada de Adson, autor del único tanto en el choque de ida, ni del extremo David.

Los mejores intentos del elenco local llegaron con las subidas del lateral Paulo Henrique por la banda derecha.

A los 27 minutos, Vasco estuvo cerca de emular la jugada que abrió el marcador con un testarazo de Thiago Mendes a la salida de un saque de esquina. El balón pasó cerca del arco defendido por Álvaro Montero.

Boca tomó el control de la llave a los 34 luego de un mal despeje de Alan Saldivia, que generó un rápido contragolpe. Sebastián Villa recuperó la pelota y envió un pase en profundidad a Merentiel, quien controló y definió con calidad en el mano a mano contra Jardim.

Con la ausencia en el once de Paredes, el club azul y oro priorizó el trabajo defensivo en el centro del campo con un trío formado por Rodrigo Battaglia como eje, con Santiago Ascacíbar y Milton Delgado a sus costados.

Tras el entretiempo, el técnico de Vasco, Pedro Emanuel, dejó en el vestuario a Adson y David y dio entrada a Marino Hinestroza y Brenner.

Con las modificaciones, el conjunto cruzmaltino aumentó su volumen ofensivo y registró su primer tiro a puerta a los 50 minutos con un libre directo de Lescano, que controló Montero.

El entrenador de Boca, Rodolfo Arruabarrena, refrescó su mediocampo a los 55 con la entrada de Paredes por Battaglia.

Justo antes de la segunda pausa de hidratación, Rodríguez empató la llave con un tiro cruzado dentro del área tras recibir un pase desde el otro lateral de Cuiabano.

Rodríguez había ingresado 10 minutos en lugar de Paulo Henrique, quien era duda antes del partido por una molestia en la zona abdominal.

Con el apoyo de más de 60.000 aficionados, Vasco adelantó sus líneas en busca del tanto de la clasificación y llevó la iniciativa en el tramo final hasta que Paredes sorprendió a Jardim y silenció el Maracaná.

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