Con 39 puntos de Gilgeous-Alexander, Thunder supera 140-129 a Hawks

Shai Gilgeous-Alexander anotó 39 puntos y el Thunder de Oklahoma City Thunder venció el lunes por 140-129 a los Hawks de Atlanta gracias a un gran tercer periodo.

Chet Holmgren sumó 24 unidades, nueve rebotes y tres bloqueos, y Jalen Williams añadió 20 puntos, nueve tablas y siete asistencias para el Thunder (28-5), líder de la NBA.

Gilgeous-Alexander anotó los primeros ocho puntos del Thunder. Encestó 15 de 24 tiros de campo y todos sus siete tiros libres. Anotó al menos 20 tantos por 104mo juego consecutivo.

Nickeil Alexander-Walker anotó 30 puntos y Onyeka Okongwu tuvo 26 unidades y 14 rebotes para Atlanta (15-19), que ha perdido siete seguidos. Los Hawks jugaron sin los titulares Trae Young (cuádriceps), Jalen Johnson (enfermedad) y Kristaps Porzingis (enfermedad).

Los equipos combinaron para lanzar 86 triples. Los Hawks acertaron 25 de 54 (46.3%), mientras que el Thunder 12 de 32 (37.5%). Oklahoma City anotó 70 puntos en la pintura en comparación con 36 de Atlanta.

Gilgeous-Alexander anotó 15 de los 35 puntos del Thunder en el primer cuarto. Su jugada de tres puntos con 3,4 segundos igualó el marcador, pero su primo hermano Alexander-Walker encestó un tiro de larga distancia al expirar el tiempo para poner a los Hawks al frente 38-35.

Atlanta amplió la ventaja a 54-44 con un triple de Luke Kennard, pero el Thunder se acercó a 69-68 con una canasta de Holmgren. Otro tiro al expirar el tiempo, de cerca de Dyson Daniels, dio a Atlanta una ventaja de 74-70 al medio tiempo.

Oklahoma City tomó el control al inicio del tercer cuarto, superando a Atlanta 30-11 para una ventaja de 100-85 con 5:43 restantes. Gilgeous-Alexander (nueve puntos) y Lu Dort (seis puntos) impulsaron la racha.

