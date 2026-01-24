Stay up to date with notifications from The Independent

Como golea 6-0 a Torino en la Serie A y se acerca a los puestos de Champions

ITALIA LIGA (AP)

Como aplastó el sábado 6-0 a Torino en la Serie A, siguiendo su victoria por 5-1 sobre el mismo oponente en noviembre.

Anastasios Douvikas anotó dos veces para Como, y Martin Baturina, Lucas Da Cunha, Nicolas-Gerrit Kuhn y Maxence Caqueret también contribuyeron para el equipo de Cesc Fàbregas.

Como subió al quinto lugar, justo fuera de los puestos de la Liga de Campeones. Sus 40 puntos ya son un récord en la máxima categoría para el club ubicado en la frontera suiza.

Además, Cagliari, que está en la mitad de la tabla, venció 2-1 a la Fiorentina, dejando al club toscano en la zona de descenso; y Lazio empató 0-0 en Lecce.

El domingo, el segundo clasificado AC Milan visita al cuarto clasificado Roma y el tercer clasificado Napoli visita a la Juventus, la sexta clasificada.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

