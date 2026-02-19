Ning Zhongyan sorprende a Jordan Stolz y corta su racha de oros en los 1.500 en Milán

Jordan Stolz estaba sorprendido cuando vio como el jueves llegó a su fin su racha de medallas de oro. También estaba sorprendido el chino Ning Zhongyan, quien venció a Stolz en los 1.500 metros del patinaje de velocidad en los Juegos de Milán-Cortina.

“Hoy no lo tuve”, reconoció Stolz, de 21 años. “No estoy seguro de por qué”.

“Estaba muy contento con una medalla de plata”, fue lo que le pasó por la mente a Ning, que patinó en un tiempo récord de los Juegos de 1 minuto y 41,98 segundos en la 13ma de 15 series, mientras veía a Stolz salir en el último emparejamiento del día:

Pero Stolz no pudo arrebatarle el oro y no pudo sumar otro título a sus victorias previas en los 500 y 1.000 metros en el Milano Speed Skating Stadium, una instalación temporal que ha estado arrojando tiempos rápidos. Stolz estaba fuera del ritmo desde el primer punto de control, 1,35 segundos por detrás con una vuelta por recorrer y aunque activó su habitual velocidad de cierre, terminó a 0,77 del primer lugar para quedarse con la plata.

“Pensé que le ganaría a Ning por 0,5”, escribió el entrenador de Stolz, Bob Corby, en un mensaje de texto a The Associated Press. “De verdad no sé por qué no rindió bien. Seguro que no fue mental... No tuvo su mejor carrera y Ning sí”.

Stolz, por su parte, no podía creerlo del todo cuando vio su tiempo en una pantalla en el primer punto de control.

“El inicio estuvo un poco fuera de punto... Pensé que estaba empujando un poco más fuerte que eso”, explicó Stolz. “No lo sentí del todo en las piernas”.

Su tiempo, 1:42.75, fue casi medio segundo más rápido que el anterior récord olímpico, pero no fue suficiente este día.

“Pensé que fue un tiempo súper rápido para él. Probablemente la mejor carrera de su vida”, comentó Stolz sobre Ning. “Y yo no tuve mi mejor carrera”.

No es el tipo de cosas que Stolz se encuentra diciendo a menudo.

El tipo es así de bueno.

Ha ganado dos títulos mundiales en cada una de las pruebas de 500, 1.000 y 1.500. Posee el récord mundial de los 1.000. Y en Milán, Stolz se convirtió en apenas el segundo hombre en completar el doblete 500-1.000 en unos Juegos Olímpicos, uniéndose a Eric Heiden, el estadounidense que ganó cinco oros olímpicos de patinaje de velocidad en Lake Placid en 1980.

Stolz aún puede convertirse en el primer patinador de velocidad masculino en ganar un trío de oros en unos Juegos Olímpicos desde que el noruego Johann Olav Koss lo hizo en los Juegos de Lillehammer en 1994. Solo dos patinadores de velocidad de pista larga han ganado al menos cuatro oros en unos mismos Juegos: Heiden, por supuesto, y Lidiya Skoblikova, que conquistó cuatro al representar a la Unión Soviética en 1964.

