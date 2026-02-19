Alysa Liu da su primer oro olímpico s en patinaje artístico femenino en 24 años a Estados Unidos

Estados Unidos ganó su primera medalla de oro olímpica en patinaje artístico femenino en 24 años gracias a la ejecución casi impecable de Alysa Liu en el programa libre del jueves. Vistiendo un reluciente vestido dorado se impuso a las rivales japonesas Kaori Sakamoto y Ami Nakai en los Juegos de Milán-Cortina.

La joven de 20 años que se había alejado del deporte tras los Juegos de Beijing hace cuatro años solo para protagonizar un notable regreso, terminó con 226,79 puntos, la mejor marca de su carrera. Nakai y Sakamoto, que patinaron justo detrás de ella, cometieron cada una un error en una secuencia de combinación, y eso marcó la diferencia en las medallas.

Sakamoto sumó 224,90 puntos para llevarse la plata, que se añade al bronce que ganó en Beijing. Nakai terminó tercera con 219,16 puntos.

En el momento en que se anunció la puntuación de Nakai tras el último programa de la noche, su compañera Amber Glenn saltó al estrado del “kiss-and-cry” y levantó la mano de Liu en señal de triunfo. Liu, con timidez, se giró y aplaudió a Nakai, de 17 años, quien corrió hacia ella y la abrazó.

Es la primera medalla de oro para una estadounidense desde 2002, cuando Sarah Hughes se subió a lo más alto del podio en Salt Lake City.

Glenn terminó quinta, por detrás de la japonesa Mone Chiba, en un impresionante repunte tras un desastroso programa corto la noche del martes. Su mejor programa libre de la temporada le dio una puntuación de 214,91 puntos, y por poco también la colocó en el podio.

Adeliia Petrosian, la rusa de 18 años que compite como atleta neutral en los Juegos de Milán-Cortina, intentó el único salto cuádruple durante la competencia femenina, pero se cayó en el cuádruple toe loop. El resto del recorrido lo hizo limpio, pero los puntos que Petrosian perdió por esa caída terminaron dejándola a menos de medio punto de la líder.

Fue Chiba —la novena patinadora en salir después de Glenn— quien finalmente se adueñó del primer lugar.

Eso no duró mucho, con Liu como la siguiente en salir al hielo.

