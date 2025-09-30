Colombia gana y EEUU golea en el inicio del Mundial Sub20

Colombia aprovechó el lunes por la noche un error de la defensa de Arabia Saudí para arrancar el Mundial Sub20 con un triunfo por 1-0, mientras que Estados Unidos aplastó 9-1 a la debutante Nueva Caledonia.

Jordan Barrera, volante del Botafogo brasileño, robó un balón al borde del área y se lo cedió al delantero Óscar Perea, quien marcó el único gol del partido a los 64 minutos en Talca. Arabia Saudí buscó el empate, pero los dirigidos por César Torres cerraron todos los espacios y pudieron ampliar la ventaja de contraataque.

Con este resultado, Colombia comparte el liderazgo del grupo F con Noruega. Ambos conjuntos se enfrentarán el jueves.

Estados Unidos, sin piedad ante Nueva Caledonia

Benjamin Cremaschi, el volante del Parma italiano que hasta hace poco fue compañero de Lionel Messi en el Inter Miami, marcó el lunes un triplete en la goleada de Estados Unidos por 9-1 ante Nueva Caledonia, que disputa por primera vez un Mundial Sub20.

El capitán estadounidense anotó un doblete definiendo como centrodelantero en el área a los 2 y 4 minutos antes de asistir a su compañero Nikolas Tsakiris a los 7. A los 37, con un derechazo a la salida de un tiro de esquina, anotó el tercero de su cuenta.

El delantero Francis Westfield anotó de cabeza a la salida de un tiro de esquina a los 28, y el zaguero Nolan Norris se despachó con un doblete a los 35 y 44 para que los estadounidenses se fueran al descanso en la ciudad de Rancagua ganando 7-0.

El ingresado Taha Harbroune, a los 68, y Cole Campbell, a los 73, elevaron la cifra en el segundo tiempo, mientras que el arquero estadounidense Adam Beaudry pareció apiadarse de los neocaledonianos al entregarle un pase errado al delantero Wapa Simane, quien anotó el descuento para los debutantes a los 70.

Los estadounidenses comparten el liderazgo del grupo E con Francia de cara al encuentro entre ambos el jueves.

A Francia le costó derrotar a Sudáfrica

Francia, un equipo plagado de jóvenes promesas de la Ligue 1 que llegó a Chile a luchar por el título, apenas logró superar en su debut a Sudáfrica por 2-1 con un derechazo de Lucas Michal a 10 minutos del final en la ciudad de Rancagua.

Los Bleus controlaron todo el trámite del partido y tomaron ventaja a los 25 minutos cuando Anthony Bermont, un habilidoso volante del Lens, encontró un balón suelto en el borde del área y sacó una volea de derecha que superó al portero Fletcher Smythe-Lowe.

Pese a verse claramente superado en el juego, los Bafana Bafana igualaron el trámite promediando el primer tiempo, cuando el zaguero Elyaz Zidane, hijo del legendario ‘Zizou’, hizo tropezar al delantero sudafricano Kutlwano Letlhaku. Tras la revisión del VAR, Jody Ahshene convirtió el penal a los 33.

El segundo tiempo fue un monólogo en francés, pero los dirigidos de Raymond Mdaka recién desnivelaron a los 80, cuando Michal, volante del AS Mónaco, ingresó al área por la izquierda, enganchó para su pierna derecha y sacó un remate que infló la red sudafricana.

Noruega aprovecha la tarjeta verde para sorprender a Nigeria

El director técnico noruego Bjorn Johansen fue determinante en la victoria de los nórdicos por 1-0 ante Nigeria al solicitar mediante la novedosa tarjeta verde la revisión de una clara mano del zaguero Ahmed Akinyele que el árbitro estadounidense Joe Dickerson había ignorado.

El capitán noruego Rasmus Holten convirtió el tiro penal a los 9 minutos para anotar el único gol del partido y colocar a Noruega en lo más alto del grupo F junto a Colombia.

La FIFA está probando en el Mundial de Chile un nuevo sistema de revisión que permite a los técnicos apelar dos fallos por partido al entregar una tarjeta verde al árbitro del encuentro.