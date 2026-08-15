Christian Walker pega jonrón de 3 carreras en la 10ma y Astros vencen 10-7 a Marineros

El jonrón de tres carreras de Christian Walker con dos outs en la décima entrada impulsó a los Astros de Houston a una victoria de 10-7 sobre los Marineros de Seattle la noche del viernes.

El cubano Yordan Álvarez disparó un cuadrangular solitario, el 36to de la temporada —líder de la Liga Americana—, en la primera entrada. El mexicano Isaac Paredes pegó dos hits e impulsó tres carreras.

Los Marineros anotaron dos carreras en la parte alta de la décima antes de que un sencillo productor de Paredes recortara la ventaja a 7-6. El venezolano José Altuve bateó un sencillo con dos fuera antes de que Daulton Varsho impulsara una carrera con un sencillo.

Walker luego envió un lanzamiento de velocidad reducida del mexicano Andrés Muñoz (5-5) hacia las vías del tren sobre el jardín izquierdo para darle el triunfo a los Astros.

El dominicano Victor Robles sumó tres imparables e impulsó dos carreras. Su triple impulsor ante su compatriota Enyel De Los Santos (2-3) para abrir la décima puso arriba a los Marineros.

Brock Rodden añadió una carrera con un elevado de sacrificio. El jugador de 26 años, que debutó en las Grandes Ligas, conectó un doble impulsor por regla de terreno para su primer hit en las mayores en la octava entrada de dos carreras de Seattle.

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