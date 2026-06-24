Cole Young conecta jonrón de 2 carreras y Marineros vencen 3-2 a Piratas

Cole Young conectó un jonrón de dos carreras en la séptima entrada, en su primer juego en las Grandes Ligas en su ciudad natal, para impulsar la noche del martes a los Marineros de Seattle a una victoria por 3-2 sobre los Piratas de Pittsburgh.

El batazo del segunda base de 22 años mantuvo a los Marineros en el primer lugar del Oeste de la Liga Americana, con marca de 41-39.

La otra carrera de los Marineros llegó en la cuarta entrada, cuando Cal Raleigh abrió con un jonrón solitario ante Mitch Keller (5-5). Eso puso fin a una racha de 64 apariciones al plato desde el último cuadrangular de Raleigh, el 27 de abril.

Raleigh suma apenas ocho jonrones esta temporada, después de conectar 60 —la mayor cifra de las Grandes Ligas— el año pasado. Estuvo en la lista de lesionados por una distensión en el oblicuo del 14 de mayo al 15 de junio.

El jonrón de Young le permitió a George Kirby (6-7) cortar una racha de cinco derrotas y ganar por primera vez en ocho aperturas. Kirby permitió dos carreras (una limpia) en seis entradas, en las que aceptó ocho hits, ponchó a cinco y dio dos bases por bolas.

El mexicano Andrés Muñoz lanzó una novena entrada perfecta para su 14º salvamento.

Los Piratas tomaron ventaja de 2-0 con un sencillo impulsor del dominicano Marcell Ozuna en la segunda entrada.

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