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Raleigh conecta hit decisivo y Marineros vencen 3-1 a Orioles

ORIOLES-MARINEROS
ORIOLES-MARINEROS (AP)

Cal Raleigh conectó un sencillo de dos carreras en su regreso de la lista de lesionados, Logan Gilbert ponchó a un máximo de la temporada de 10 en siete sólidas entradas y los Marineros de Seattle vencieron la noche del martes 3-1 a los Orioles de Baltimore.

El dominicano Julio Rodríguez aportó un sencillo impulsor para los Marineros, que mantienen una ligera ventaja en la División Oeste de la Liga Americana. Gilbert (5-4) se combinó con dos relevistas para permitir apenas tres hits.

Raleigh rompió el empate 1-1 en la séptima. Bateando a la derecha ante el relevista Grant Wolfram, con las bases llenas y un out, el bateador ambidiestro conectó una línea al jardín central que remolcó al dominicano Victor Robles y Colt Emerson.

Eduard Bazardo lanzó una octava entrada perfecta y el mexicano Andrés Muñoz trabajó una novena de un hit para su 11.º salvamento.

Gilbert permitió un doble abriendo la entrada a Taylor Ward y un sencillo impulsor del dominicano Samuel Basallo con dos outs en la primera, pero retiró a sus siguientes 16 bateadores.

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Seattle empató en la tercera cuando Rodríguez pegó un sencillo con dos outs, después de que el abridor de los Orioles, Brandon Young (5-2), otorgara bases por bolas a Miles Mastrobuoni y J.P. Crawford con un out.

Young permitió tres carreras y cuatro hits en seis entradas y un tercio.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

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