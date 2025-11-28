Cole Palmer reaparecerá con Chelsea para el duelo ante Arsenal en la Liga Premier

Cole Palmer se recuperó de una dolencia y podrá jugar en el enfrentamiento entre los dos primeros de la Liga Premier cuando su Chelsea reciba el domingo al líder Arsenal.

El volante ofensivo estará disponible antes de lo esperado tras una lesión en el dedo del pie tras lo que se describió como un accidente en casa.

Enzo Maresca, el técnico de Chelsea, confirmó que Palmer está en condiciones para ser titular en Stamford Bridge ante los Gunners.

“Tener a Cole de vuelta es una buena noticia y todos están contentos", afirmó Maresca. "Puede ayudarnos mucho. Es, sin duda, nuestro mejor jugador y estamos felices de que haya regresado. Ahora tenemos que darle tiempo para que esté al 100% en forma. Ha hecho cosas fantásticas en el pasado y no hay duda de que va a hacer cosas muy buenas para este club en el futuro”.

Chelsea se encuentra segundo en la clasificación y puede reducir la diferencia con el Arsenal a tres puntos con una victoria.

Palmer no juega desde septiembre debido una lesión en la ingle. Estaba por volver cuando se lastimó el pie, lo que lo dejó fuera de las victorias contra Burnley el fin de semana pasado y Barcelona el martes en la Liga de Campeones.

Lesiones de Arsenal

Leandro Trossard se someterá a pruebas para determinar si el delantero estará disponible para jugar con Arsenal después de ser sustituido en la primera mitad de la victoria a mitad de semana contra el Bayern Múnich.

El defensor brasileño Gabriel Magalhães aún se está recuperando después de sufrir una lesión no especificada para Brasil a principios de este mes.

“Estoy bastante confiado, especialmente por la forma en que Gabi enfrenta cada lesión y la manera en que va a motivar a todos, que no va a ser por mucho tiempo”, manifestó el técnico Mikel Arteta.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes