Finales ATP: Alcaraz llega con impulso mientras Zverev busca callar críticas

Alexander Zverev atrapó grandes títulos este año y ocupa el puesto número 1 del ranking. Sin embargo, es Carlos Alcaraz quien se presenta a las Finales de la ATP como el jugador a vencer.

Esto se debe a que Alcaraz, quien se perdió cuatro meses y medio a mitad de año por una lesión en la muñeca derecha, ha mostrado el mejor nivel últimamente.

Mientras Zverev llega en una racha de dos derrotas, Alcaraz aterriza en Turín con una seguidilla de 10 victorias después de conquistar los títulos en Viena y París, y tiene hambre de levantar el trofeo en las Finales por primera vez y tras perder ante Jannik Sinner en la final del año pasado.

“Este es un torneo que de verdad quiero ganar algún día. Voy a ir este año con mucha confianza, con mucha información en mi bolsa para hacer las cosas que realmente quería mejorar y ser mejor en ese torneo, y voy a ir a por ello”, afirmó Alcaraz después de vencer a Ben Shelton en la final del Masters de París el fin de semana pasado.

Las Finales, el evento que cierra la temporada al reunir a los ocho mejores tenistas del año, comienzan el domingo en Turín, Italia.

Sinner, bicampeón defensor, no participará después de terminar su temporada antes de tiempo debido a una lesión en la rodilla derecha.

Alcaraz mejoró su juego bajo techo

Hasta hace poco, Alcaraz tenía dificultades en pista cubierta.

“No tengo experiencia jugando en canchas bajo techo. Seré un jugador realmente bueno en canchas bajo techo, estoy seguro. Pero creo que es cuestión de tiempo, de adquirir experiencia. Muchos jugadores son mejores que yo en canchas bajo techo”, afirmó Alcaraz hace dos años en las Finales, cuando se fue temprano.

Ya no.

Alcaraz apenas ha cedido un set durante su racha de 10 victorias bajo techo.

“Los atletas mentalmente cansados suelen quedarse sin paciencia. Carlos, por lo general, está tomando mejores decisiones con la selección de golpes que hace unos años, y su frescura mental, dado el tiempo que estuvo fuera del circuito por lesión este año, también es un factor”, dijo a The Associated Press Jim Courier, analista de Tennis Channel y exnúmero 1.

Zverev, molesto por las críticas al número 1 del ranking

Zverev ha parecido mentalmente agotado durante sus recientes derrotas ante Alex de Miñaur y Lorenzo Musetti en Viena y París, respectivamente.

Y no solo porque sea el final de la temporada.

“Siento que soy el único número 1 del mundo en la historia del tenis que tiene que explicar por qué está bien que yo sea número 1 del mundo, lo cual me resulta bastante difícil, porque creo que merezco estar donde estoy”, señaló Zverev tras caer ante Musetti en su debut en París.

Aunque Zverev conquistó sus dos primeros títulos de Grand Slam este año y ascendió al número 1 del ranking por primera vez, ha enfrentado preguntas constantes sobre si merece el primer puesto tras las lesiones de Alcaraz y Sinner.

Zverev añadió que la crítica “es molesta, para ser honesto”.

Un tercer título en su carrera en las Finales, preferiblemente con una victoria sobre Alcaraz, ayudaría mucho a acallar las dudas.

Shelton venció a Alcaraz en el partido del año

Otro jugador que está mostrando tenis de primer nivel al final de la temporada es Shelton, quien alcanzó su primera final de Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos.

El estadounidense venció a Alcaraz en lo que probablemente fue el mejor partido del año durante su recorrido en Nueva York, imponiéndose en un supertiebreak del quinto set para cerrar un duelo de cuartos de final que terminó a las 3:33 de la mañana.

“Todo se reduce a los pequeños detalles. La diferencia en nuestro partido en el Abierto de Estados Unidos fueron los pequeños detalles, y lo mismo en París. Especialmente en una superficie súper rápida como esta, los márgenes van a ser pequeños”, añadió Shelton tras perder ante Alcaraz en dos sets muy ajustados el fin de semana pasado.

Un detalle no tan menor para Shelton es que recientemente incorporó a Juan Carlos Ferrero —exentrenador de Alcaraz— a su equipo.

“Llegó con muchísima hambre y entusiasmado de cara a Turín”, dijo Shelton.

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