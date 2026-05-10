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Clemens y Rojas guían a los Mellizos a victoria 5-4 sobre los Guardianes

MELLIZOS GUARDIANES
MELLIZOS GUARDIANES (AP)

Kody Clemens conectó tres hits y el cubano Kendry Rojas consiguió su primera victoria en las Grandes Ligas con una sólida actuación como relevista, mientras los Mellizos de Minnesota resistieron para vencer el domingo 5-4 a los Guardianes de Cleveland.

El mánager de los Guardianes, Stephen Vogt, fue enviado a casa horas antes del primer lanzamiento debido a persistentes problemas respiratorios. Tony Arnerich lo reemplazó como mánager interino.

En su segunda aparición en su carrera, Rojas (1-0) ponchó a cinco y dio tres bases por bolas en 3 1/3 entradas. Permitió una carrera y cinco hits.

El venezolano Yoendrys Gómez lanzó una novena entrada perfecta para su tercer salvamento en las Grandes Ligas y el segundo de esta temporada.

El venezolano Brayan Rocchio se fue de 4-4 y anotó dos veces por Cleveland, estableciendo un récord personal de hits en un juego. Gavin Williams (5-3) permitió cinco carreras y 10 hits en seis entradas. Ponchó a seis y otorgó una base por bolas.

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El dominicano José Ramírez empató en la parte baja con un sencillo impulsor que remolcó a Rocchio.

Cleveland consiguió sencillos impulsores del dominicano Angel Martínez y Chase DeLauter para recortar la diferencia, y DeLauter la redujo a 5-4 con un rodado impulsor en la octava.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

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